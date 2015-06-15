Paolo Meneguzzi si sposa
di Redazione
15/06/2015
Fiori d'arancio per un emozionatissimo Paolo Meneguzzi che sul palco di un suo concerto ha introdotto la sua proposta di matrimonio alla compagna Linda Donati, di fronte ai numerosissimi fan. Non so come si fa, ha esordito, quindi ha chiesto: “Vuoi essere la mia musica nell'anima?” La futura signora Meneguzzi ovviamente ha risposto di “Sì” ed ha aggiunto ironicamente “Dopo dieci anni si è deciso”! Paolo Meneguzzi, all'anagrafe Pablo, aveva lanciato la sua carriera in Italia col singolo “In nome dell'amore” seguito da “Vero/Falso” e da numerosi altri successi. Oggi a dispetto del fatto che oggi si sia allontanato dai radar della scena mainstream, è ancora seguitissimo dai fans, che con tanto non solo di pagina fan, dedicata a lui manche alla coppia Pablo e Linda. Tanti auguroni dalla nostra Redazione! Michela Galli
Articolo Precedente
Matrimonio da Guinness: lui ha 103 anni, lei 91
Articolo Successivo
L'Unità rivive: quotidiano fondato da Gramsci costerà 1,40 euro
Redazione