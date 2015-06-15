Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paolo Meneguzzi si sposa

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Fiori d'arancio per un emozionatissimo Paolo Meneguzzi che sul palco di un suo concerto ha introdotto la sua proposta di matrimonio alla compagna Linda Donati, di fronte ai numerosissimi fan. Non so come si fa, ha esordito, quindi ha chiesto: “Vuoi essere la mia musica nell'anima?” La futura signora Meneguzzi ovviamente ha risposto di “Sì” ed ha aggiunto ironicamente “Dopo dieci anni si è deciso”! Paolo Meneguzzi, all'anagrafe Pablo, aveva lanciato la sua carriera in Italia col singolo “In nome dell'amore” seguito da “Vero/Falso” e da numerosi altri successi. Oggi a dispetto del fatto che oggi si sia allontanato dai radar della scena mainstream, è ancora seguitissimo dai fans, che con tanto non solo di pagina fan, dedicata a lui manche alla coppia Pablo e Linda. Tanti auguroni dalla nostra Redazione! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Matrimonio da Guinness: lui ha 103 anni, lei 91

Articolo Successivo

L'Unità rivive: quotidiano fondato da Gramsci costerà 1,40 euro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019