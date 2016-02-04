Mercati Finanziari: Italia Finirà come Grecia?
di Redazione
04/02/2016
Gli analisti ritengono che, lentamente, i mercati finanziari si stanno frantumando. Non si sa, tuttavia, quando arriverà il peggioLa 'frantumazione' dei mercati finanziari è appena iniziata. Ciò, comunque, non significa che non bisogna più informarsi su quello che accade nei mercati finanziari mediante quotidiani e siti come 500opinioniplus. Vogliamo solo ricordare che ultimamente stanno proliferando titoli che garantiscono un rendimento negativo, come quelli tedeschi con scadenza 5 anni o di aziende importanti come Nestlé. Bank of America Merrill Lynch ha reso noto che in Europa circolano oltre 70 miliardi di dollari di obbligazioni corporate con rendimenti negativi. Relativamente alla situazione delle banche italiane, dobbiamo invece evidenziare la crisi di determinate banche come Montepaschi di Siena, attualmente incapace a rifinanziarsi: in assenza di interventi pubblici o garanzie statali, dunque, tale banca, così come altre, blocca l'accesso ai mercati finanziari. Ciò genera un sistema di sofferenza del sistema bancario italiano che ha l'effetto di accrescere notevolmente il rendimento dei titoli di Stato del Belpaese rispetto a quelli tedeschi. Che significa? Che c'è sempre più sfiducia nei confronti delle banche italiane; quindi il rischio di fare la stessa fine della Grecia è molto elevato. La situazione economico-finanziaria globale non è certamente buona: i tassi sono negativi non solo in Europa, ma anche in Svezia, in Giappone, in Svizzera e in Danimarca. Molte banche centrali continuano ad immettere liquidità nei mercati, senza però vedere risultati positivi. Monte Paschi di Siena ed altri big del sistema bancario italiano sono in difficoltà, soprattutto dopo il salvataggio, da parte del governo Renzi, di 4 istituti (tra cui Banca Etruria). Il prestigioso istituto senese attende un investitore straniero per risalire la china; altrimenti, la situazione diventerebbe critica. Intanto il titolo Mps cala ulteriormente in Borsa, e molti investitori considerano la riduzione un'ottima chance per il colpaccio. Una cosa è certa: attualmente c'è molto scoramento nel sistema bancario italiano.
Articolo Precedente
Caffè: più pregi che difetti
Articolo Successivo
Educatrice Pisana Arrestata per Maltrattamenti in Asilo Nido Comunale
Redazione