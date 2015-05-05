Napoli, carabiniere uccide moglie e figlio: movente ignoto

Dramma a Napoli, dove un carabiniere ha sparato alla moglie e alla figlioletta, togliendosi poi la vita con la stessa arma.

La tragedia è avvenuta esattamente a vico Bagnara, nel centro storico del capoluogo campano. Non si conoscono, attualmente, i motivi del duplice omicidio. Il carabiniere aveva 42 anni; la moglie, invece, era una trentenne. Il figlio della coppia aveva 11 anni.

I cadaveri dei 3 sono stati trovati in pigiama: la donna era nella camera matrimoniale; padre e figlio nella cameretta. Sul posto sono subito accorsi poliziotti e carabinieri per compiere i primi accertamenti.