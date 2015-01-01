Napolitano: ultimo discorso di fine anno da Capo dello Stato

Ultimo discorso di fine anno in veste di Presidente della Repubblica per Giorgio Napolitano. Come sappiamo, Napolitano lascerà il suo incarico a breve.

"Più si diffonderanno senso di responsabilità e del dovere, della legge e della Costituzione, in sostanza senso della Nazione, più si potrà creare quel clima di consapevolezza e mobilitazione della ricostruzione post-bellica", ha concluso così, Giorgio Napolitano, il suo lungo discorso, accennando alla crisi economica.

"Mettiamocela dunque tutta, con passione, combattività e spirito di sacrificio. Ciascuno faccia la sua parte al meglio. Io stesso ci proverò, nei limiti delle mie forze e dei miei doveri, una volta concluso il mio servizio", ha aggiunto il Capo dello Stato.