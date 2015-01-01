Loading...

Lituania adotta euro: data simbolica per Eurozona

01/01/2015

Molte nazioni non vorrebbero far più parte dell'Eurozona, abbandonando l'euro e, quindi, tornando alle vecchie valute. C'è chi, invece, come la Lituania, è attratto dalla moneta europea.

A partire da oggi, 1 gennaio 2015, in Lituania entra in vigore l'euro. Potremo, quindi, andare in Lituania e pagare con la nostra stessa valuta.

Il vicepresidente della Commissione europea responsabile per la moneta unica, Valdis Dombrovskis, ha detto che tutto ciò "segna il completamento del ritorno di tutti gli Stati baltici nel cuore del sistema politico ed economico del nostro continente. E' una data simbolica non solo per la Lituania, ma per la stessa Eurozona , che rimane stabile, attraente e aperta a nuovi ingressi".

"Le politiche di bilancio sane e le riforme strutturali condotte con successo dalla Lituania hanno generato tassi di crescita fra i più alti in Europa, accompagnati da un calo costante della disoccupazione", ha dichiarato Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari.

