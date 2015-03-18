Non riuscite a tollerare rumori? Siete estrosi

Non riuscite proprio a sopportare i rumori? Allora siete persone creative. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori della Northwestern University di Evanston (Usa).

Dopo aver esaminato 100 volontari, gli studiosi hanno concluso che le persone che hanno difficoltà ad isolarsi dal fragore sono geniali. La maggiore creatività, a quanto pare, dipende dalla capacità di tali persone a prestare attenzione a più aspetti simultaneamente.

Non preoccupatevi, dunque, se non riuscite a tollerare i rumori: siete semplicemente degli estrosi.