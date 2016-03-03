Home Home Olio di Palma Salvato Dall'ISS: Dannoso come Burro

Olio di Palma Salvato Dall'ISS: Dannoso come Burro

di Redazione 03/03/2016

E' stato ed è stigmatizzato per il suo alto contenuto di grassi saturi ma, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'olio di palma non farebbe più male alla salute rispetto altri alimenti come il burro L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso il suo parere dietro richiesta del Ministero della Salute. Da qualche tempo, infatti, è scoppiata la psicosi olio di palma. Complici il web e i social network. Molte persone leggono oggi le etichette apposte sugli alimenti per verificare la presenza di olio di palma. In realtà è difficile, oggi, trovare prodotti non contenenti olio di palma, perché si tratta di una sostanza molto usata in campo alimentare. Ricordiamo, però, che l'olio di palma non viene usato solo in campo alimentare ma anche in settori come quello dei cosmetici. Adesso sappiamo che tale sostanza non reca alla salute più danni di alimenti come il burro; è bene, comunque, non abusarne. Nell'industria alimentare l'olio di palma è molto usato, sebbene sia composto, per il 50%, da grassi saturi: il 40%, invece, è rappresentato da grassi monoinsaturi e il 10% da grassi poliinsaturi. Il motivo per cui l'olio di palma è stato stigmatizzato da esperti e nutrizionisti è l'alto contenuto di grassi saturi che, si sa, favoriscono malattie cardiocircolatorie come ictus e infarti. Insomma, bisogna limitare il consumo di olio di palma e di tutti i cibi contenenti un quantitativo elevato di grassi saturi.

