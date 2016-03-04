Berta Caceres Uccisa in Casa: Ambientalista che Dava Fastidio

La sua colpa è stata quella di battersi sempre e comunque per la difesa per l'ambiente e degli indigeni. Ieri un commando ha ucciso nella sua abitazione Berta Caceres

"Due uomini hanno fatto irruzione nella casa di Caceres intorno all'una del mattino e l'hanno freddata a colpi d'arma da fuoco".

"Viviamo in un Paese nel quale il 30% del territorio è stato consegnato alle multinazionali dell'industria mineraria, dove sono stati lanciati progetti aberranti, in un'ottica neoliberale secondo al quale l'energia non è più un diritto fondamentale per l'umanità".

Dava fastidio, e anche molto, la Caceres, ferventedell'Honduras che l'anno scorso ottenne il Premio Goldman per le sue numerose lotte ecologiste e in difesa degli. Ieri, mentre dormiva nella sua abitazione di La Esperanza, alcuni uomini armati sono entrati e l'hanno freddata. Per molti si è trattato di una vera e propria esecuzione pianificata da tempo. Hugo Maldondo, presidente del Comitato per la difesa dei diritti umani, ha dichiarato:Il presidente dell'Hondurasè sconvolto per l'uccisione dell'attivista e pretende che le forze di sicurezza individuino al più presto coloro che hanno compiuto un crimine così efferato. Le Ong che difendono l'ambiente e i diritti umani, però, sono certe che l'uccisione della Caceres sia stato ordito a tavolino perché la donna davae, recentemente, aveva anche ricevuto minacce di morte. Le autorità le avevano promesso anche una scorta che, però, non è mai arrivata. Nel 2015, la Caceres ha vinto ilper la sua tenace opposizione alla realizzazione della diga Agua Zarca in quanto, secondo lei, avrebbe ostacolato "l'approvvigionamento di acqua, alimenti e medicine di centinaia di indigeni, ignorando il loro diritto a una gestione sostenibile del loro territorio". Dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento, Berta affermò:Tutti, o quasi, sapevano che la Caceres rischiava grosso per le sue lotte in difesa dell'ambiente. Noi ci domandiamo: perché non ha ottenuto una