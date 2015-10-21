Home Attualità Ovulo Cocaina Scoppia nello Stomaco: Brasiliano Morde Passeggeri Volo Aer Lingus

di Redazione 21/10/2015

Svelato il mistero del ragazzo brasiliano che ha preso a morsi due persone, a bordo di un volo Aer Lingus diretto a Dublino, in Irlanda Il 24enne, a quanto pare, aveva ingoiato molti ovuli pieni di cocaina ma uno è scoppiato. Subito il ragazzo ha iniziato ad agitarsi, proferendo frasi senza senso; poi si è diretto verso due passeggeri e li ha presi a morsi. Il personale di bordo è subito intervenuto, bloccando il brasiliano delirante che, dopo qualche minuto, è morto. Il medico di bordo e quelli dell'aeroporto di Cork, dove nel frattempo era atterrato l'aereo, non hanno potuto salvargli la vita. Brutta esperienza per i 168 passeggeri del volo Aer Lingus diretto a Dublino. Il pilota, dopo aver notato il caos sul velivolo, ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Niente cannibale a bordo, dunque, come era stato ipotizzato inizialmente. Il brasiliano era semplicemente imbottito di cocaina che, probabilmente, aveva ingurgitato in Brasile. Il medico legale ha scoperto un kg di cocaina contenuta in 80 ovuli nello stomaco del 24enne. Ingente il valore della droga che sarebbe dovuta arrivare a Dublino. Il ragazzo brasiliano ha rischiato grosso, dunque, per motivi economici. Ingoiare un ingente quantitativo di ovuli contenenti sostanze stupefacenti significa morte certa. Se scoppia un ovulo il decesso è assicurato. Insieme al ragazzo, che si chiamava Santos Gurjao, c'era una donna che è stata arrestata per possesso di anfetamine. Non si conosce che tipo di relazione vi fosse tra la donna arrestata e il brasiliano. Volo da dimenticare, dunque, per 168 persone che, la prossima volta, ci penseranno due volte prima di salire su un aereo.

