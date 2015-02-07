Paul Gauguin, "Nafea Faa Ipoipo" venduto a 300 milioni di dollari: dipinto più costoso al mondo

Il dipinto di Gauguin intitolato "Nafea Faa Ipoipo", raffigurante due ragazze di Tahiti, è l'opera d'arte che ha maggior valore al mondo, visto che è stata venduta presso la celebre casa d'aste Sotheby's a 300 milioni di dollari.

La preziosa opera di Paul Gauguin è stata comprata da un ricco collezionista svizzero, Rudolf Staechelin. Il prezzo di aggiudicazione batte i 250 milioni di euro che, 3 anni fa, furono pagati per comprare "I giocatori di carte" di Paul Cezanne, altro celebre artista come Gauguin.