India, violenta e uccide bimba di 8 anni: ricercato orco

Ennesimo episodio aberrante e raccapricciante in India. un uomo avrebbe dapprima indotto una bimba a seguirlo in un garage con la scusa di giocare un po'; poi l'ha stuprata e uccisa.

Il fatto sconcertante e vergognoso è avvenuto in una città rurale del distretto di Bangalore. Una tv a circuito chiuso ha immortalato l'orco mentre entrava nel garage con la bimba e, successivamente, quando usciva solo. La notizia è stata riportata da Ndtv.

I poliziotti hanno avviato le ricerche dell'omicida.