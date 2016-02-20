Per Guidare una Volvo Basterà Un'app: Chiavi Addio

Volvo anticipa tutti gli altri concorrenti e manda in pensione le chiavi delle auto. Ebbene sì, la celebre casa automobilistica svedese sta per sostituire un'app alle chiavi

"Questa nuova tecnologia offrirà agli utenti la possibilità di ricevere più di una chiave digitale sulla loro app, in moda da consentire loro di accedere a diverse vetture Volvo dislocate in posti differenti, a seconda delle loro esigenze di mobilità, che cambiano spesso... L'app key Volvo potrebbe essere inviata ad altre persone mediante gli smartphone, in modo da permettere la guida di veicoli che si trovano in posti lontani. Ciò renderà più semplice il car sharing".

Dal 2017, tutti i proprietari di unanon useranno più unaper aprire e mettere in moto ma una semplicesullo smartphone. L'azienda, dunque, si appresta a rivoluzionare il mondo delle automobili. Chi acquisterà una Volvo, a partire dal prossimo anno, otterrà anche un'app che rimpiazzerà la cara e vecchia chiave. Insomma la chiave digitale permetterà di effettuare tutte le operazioni che, finora, sono state svolte con la chiave fisica. Negli ultimi 25 anni le chiavi delle auto hanno subito molti cambiamenti. Il prossimo passo è quello di eliminarle del tutto. Volvo intende stupire tutti, dunque, con l'app che funge da chiave. E' prevedibile che l'avrà un impatto decisamente positivo sul settore dell'automotive. In verità, Volvo ha già, tempo, introdotto un'alternativa alla chiave tradizionale che si fonda sul. Volvo ha detto riguardo all'app-chiave:Prima dell'introduzione della nuova tecnologia in Europa, Volvo testerà, nel corso del, la nuova chiave-app su una flotta di automobili usata per il car sharing in. Se tutto andrà bene, il colosso svedese lancerà la tecnologia su un numero limitato di vetture in commercio dal 2017. Volvo, dunque, dà prova ancora una volta di essere uno dei costruttori europei più: negli ultimi anni ha introdotto sulle auto molte soluzioni hi-tech.