Cosenza: Neonata Soffocata da Madre Depressa

di Redazione 20/02/2016

Una neonata è arrivata senza vita, stamani, all'ospedale di Cosenza. Secondo gli inquirenti sarebbe stata la madre a soffocarla A chiamare gli operatori del 118 è stato il padre della bimba, che aveva solo 7 mesi. Purtroppo la neonata è arrivata senza vita vita all'ospedale di Cosenza. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Pare che la madre della piccola, un medico 37enne, abbia usato un cuscino per soffocare la figlia. I carabinieri sono subito arrivati nella casa della coppia, a piazza Kennedy, ed hanno iniziato a svolgere le indagini per cercare elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Il padre della vittima, un avvocato, è sotto interrogatorio; la donna, invece, è stata portata all'ospedale dell'Annunziata ed è sorvegliata dai militari. Non si conosce attualmente cosa l'abbia spinta a compiere un gesto simile. Si sa solo che, negli ultimi tempi, è caduta nel tunnel della depressione. E' probabile, dunque, che sia stato un disagio emotivo a spingere la 37enne ad uccidere la figlioletta. E' già capitato, purtroppo, che madri hanno ucciso i loro figli perché depresse. La depressione uccide e porta molte persone al suicidio. L'episodio avvenuto oggi alle 13, a Cosenza, fa tornare in mente quello accaduto a Bradford, in Inghilterra, qualche mese fa. Una 24enne depressa, Samira Lupidi, uccise le figlie a coltellate.

