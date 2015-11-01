Home Cronaca Piedimonte Matese: Crolla Impalcatura, Operai Cadono da 15 Metri

di Redazione 01/11/2015

Un altro incidente sul lavoro mortale in Campania nell'arco di pochi giorni. Ad Aversa, qualche giorno fa, è morto un operaio edile 40enne ed ora, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, hanno perso la vita due muratori a causa del cedimento di un'impalcaltura. Le vittime erano intente a ristrutturare la parte anteriore della chiesa di San Marcellino Sul luogo della tragedia sono subito arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco, e i carabinieri. Gli operai edili morti, Antonio Atzeri e Tammaro Albino, avevano rispettivamente 56 e 67 anni e lavoravano per un'impresa edile di San Potito Sannitico. Secondo una prima ricostruzione, i due operai erano su un'impalcatura, a un'altezza di circa 15 metri quando, all'improvviso, il ponteggio ha ceduto. Un operaio è finito su una vettura posteggiata; l'altro sotto diversi tubi di ferro. La ditta per cui le vittime lavoravano, l'Alma Service, sta ristrutturando l'esterno della chiesa di S. Maria Maggiore, una basilica dedicata a San Marcellino, patrono di Piedimonte Matese. I carabinieri di Piedimonte Matese hanno iniziato a svolgere le indagini per scoprire il motivo per cui si è verificato il crollo dell'impalcatura; inoltre si dovrà scoprire se l'Alma Service avesse assunto gli operai con contratto regolare . Per ragioni di sicurezza, è stato vietato alle auto di transitare nei pressi della zona dove si trova la chiesa. Al lavoro per scoprire le cause della tragedia anche gli esperti dell'Ispettorato del lavoro e dell'Asl. Qualcuno ha sbagliato durante il montaggio dei ponteggi? Da sottolineare che oggi, a Piedimonte Matese, tirava molto vento ed è probabile che i due operai abbiano avuto problemi . Il restauro della parte anteriore della chiesa è iniziato da poco ed è stato affidato all'Alma Service Sas, impresa edile con sede a San Potito Sannitico. Non c'è stato nulla da fare per i due operai, morti sul colpo.

