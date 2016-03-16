Pillola del giorno dopo acquistabile senza ricetta medica da maggiorenni
di Redazione
16/03/2016
Niente più prescrizione medica per l'acquisto della pillola del giorno dopo a patto che la donna sia maggiorenne
Federconsumatori esulta per decisione AifaL'Agenzia italiana del farmaco ha stabilito che le donne over 18 potranno acquistare la pillola Norlevo, ovvero la pillola del giorno dopo, senza prescrizione medica. Federconsumatori esulta e dichiara che è stato fatto un passo in avanti, una conquista di civiltà in Italia:
"Accogliamo con favore la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di eliminare l'obbligo di prescrizione medica per l'acquisto della pillola Norlevo (nota anche come pillola del giorno dopo) per le donne maggiorenni. Si tratta di un ulteriore passo verso l'ampliamento del diritto della donne alla salute sessuale e riproduttiva e ci auguriamo che il provvedimento si traduca concretamente in una maggiore accessibilità alla contraccezione di emergenza. Spesso nel nostro paese si continuano ad attuare pratiche a dir poco retrograde: secondo recenti indagini e anche stando alle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto capita di frequente che le pazienti si vedano rifiutare la vendita dei contraccettivi di emergenza. Ricordiamo che la legge stabilisce l'obbligo del farmacista di vendere i medicinali di cui sia provvisto, pertanto qualsiasi obiezione di coscienza al riguardo non è inammissibile. E' dunque fondamentale che il Governo metta in atto sia massicce campagne di informazione che interventi mirati ad arginare e contrastare comportamenti e fenomeni che ostacolino la piena applicazione della legge e il completo riconoscimento dei diritti delle donne".
Obbligo ricetta resta per under 18Dopo l'ok dell'Aifa all'acquisto senza ricetta medica della pillola dei 5 giorni dopo, è arrivato anche il via libera per quella del giorno dopo. Le minorenni, comunque, dovranno esibire sempre la ricetta del medico. Il direttore dell'Aifa, Luca Pani, ha affermato al riguardo:
"Il farmaco non ha grandi problematiche. Per tutelare le più giovani e visto che in Italia esiste la possibilità di prescrivere la pillola in ogni momento in ospedali e consultori è stato deciso di lasciare questo limite".
Articolo Precedente
Non è stato mio figlio Fiction: cosa accadrà nella puntata di stasera?
Articolo Successivo
Stefano Pulvirenti muore. Post choc 40enne: "Un terrone in meno da mantenere"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023