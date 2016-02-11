Pretty Little Liars 6x15: la Foto-Recensione, Aria si perde nell'armadio e non per rifarselo!

La 6x15 di Pretty Little Liars esordisce con un laconico:

BENE. LE DIRA': SONO L'ASSASSINO. NO, SO QUALCOSA SU CHARLOTTE.

No, no. Un individuo che ti aspetta al buio appena entri in casa e' proprio ordinaria amministrazione, guarda. BYRON DEVE PARLARE AD ARIA.ED INVECE ARRIVA... ELLA??! MA CHE... NOOOOOOO!

POTETE ESSERE UNA COPPIA DIABOLICA, PER FAVORE? NON CE NE IMPORTA NULLA CHE SIATE TORNATI ASSIEME. ENNESIMI INDIZI FASULLI. Intanto, Jordan appare più irreale che mai. Ditemi su quale sito si compra, che lo acquisto!

Spencer, nel frattempo, fa la puritana con Caleb:

Hanna rimprovera Ashley e la intima di dirle dove si trovi l'hard disk contenente il famoso video di sorveglianza. Ma lei e' implacabile! A chi l'ha data stavolta per mettere tutto a tacere?!

Cosi le intelligenti Liars pensano bene di fare una caccia al tesoro, convinte che consegnare il video ad A sia la cosa più giusta da fare (What??!).

Per la gioia di tutti, Alison is back! Non e' Pll senza di lei! E come al solito cerca Emily! Sempre la solita marpiona, eh?

L'inquietante Sarah Harvey cerca un sodalizio malefico con Alison, ricordandole quanto sia bello essere sorelle, bla bla bla, e quanto sia attraente giocare con le bambole, a questo punto. A me bastano le mani finte per avere paura. HANNA E CALEB SONO SOLI.

DAI, DAI, LIMONATE! ECCO, NO, E' ARRIVATA SPENCER! Imperdibile lo sguardo di Hanna che prima di andare via si gira come per dire: "ma che state a fà?". Mentre Emily non abbandona la bellissima idea di donare gli ovuli e si fa accompagnare da Alison (ti prego Emily, non farlo, anche se tuo figlio sarebbe fighissimo!), Aria fa una foto alla stanza di Sarah con un bastone da selfie lungo tre metri! Dove l'ha comprato? Dai cinesi non c'e'. Ne sono certa!

Hanna, intanto, insegna alle stronze come abbassare la cresta. E Jordan non la lascia nemmeno da disoccupata. Ok, quell'uomo e' un tantino, ma giusto un tantino, inquietante.

Caleb, che passa dal letto di Spencer al pc, intanto, hackera il telefono trovato. Ti prego, Caleb, non puoi farlo con quello di tutti i nostri fidanzati? :) Poi, arriva lo scoop.Intanto, Spencer perde Aria... Che... Si e' persa...

Per una volta, Caleb frega A.