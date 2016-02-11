Johnny Depp Diventa Donald Trump in Mockumentary Anni '80

Johnny Depp veste i panni del ricco candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, e il film in streaming incassa tantissimi click

"E' stata un'idea completamente folle che in qualche modo siamo riusciti a realizzare".

La pellicola è stata realizzata dal sito Funny or Die e vede il fascinoso attore nei panni del magnate americano. Il film è ispirato a un libro che lo stessoscrisse nel 1987, intitolato "The Art of the deal: the movie", che poi è anche il titolo dell'opera interpretata da Depp e da altri grandi attori, come Ron Howard e Christopher Lloyd. L'importanza di questa breve pellicola (dura 50 minuti) è dovuta anche al fatto di inaugurare un nuovo genere, il, perché sembra girata negli anni '80. Chi volesse vedere il mockumentary può andare sul sito web Funny or Die. Negli Usa le parodie vengono realizzate con estrema precisione. "The Art of the deal: the movie" narra, in chiave ironica, la vita di uno dei personaggi più conosciuti, nel bene e nel male, negli Usa che ora cerca di conquistare la Casa Bianca:. La qualità del film è volutamente bassa per ricreare l'atmosfera del mitico. Il co-fondatore di Funny od Die, Adam McKay, ha dichiarato:McKay ha sottolineato che le scene con Depp sono state girate in meno di 4 giorni, lo scorso dicembre. Johnny Depp, dunque, si conferma come uno degli attori più poliedrici e fascinosi al mondo. Adesso si presta anche per i. Una curiosità: nel film Ron Howard, voce narrante, interpreta se stesso. Il termine 'Faux' di Faux Movie significa 'Falso' perché la pellicola sembra girata negli anni '80. Ancora una volta, Depp si è trasformato in un personaggio famoso. Non ci resta che vedere la pellicola in streaming sul su Funny or Die. Se avete 50 minuti liberi non perdete l'occasione, non ve ne pentirete!