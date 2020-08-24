Prodotti a base di canapa: cosa sapere prima di iniziare a utilizzarli
di Redazione
24/08/2020
Quando si parla di prodotti a base di canapa, si inquadra un vero e proprio mondo che ha cambiato, in pochi anni, non solo l’economia ma anche la cultura italiana. Nelle prossime righe, cerchiamo di capire qualcosa di più in merito alle informazioni che è bene avere nel momento in cui si inizia a utilizzarli.
I prodotti a base di canapa non sono stupefacentiI prodotti a base di canapa non sono stupefacenti e non provocano effetti psicoattivi. Come mai? Il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che, per essere commercializzabili, devono avere una quantità di THC molto bassa. La legge di riferimento, la 242/2016, prevede un limite massimo dello 0,2%. Dal momento che il mantenimento di questa soglia non è facilissimo, il legislatore ha messo in primo piano una sorta di limite di tolleranza. In virtù di quest’ultimo, la cannabis caratterizzata da una percentuale di THC pari allo 0,6 è legale. Con questo contenuto di THC così basso, non si parla assolutamente di effetti psicoattivi. Nonostante questo, è meglio evitare di assumere prodotti a base di canapa prima di mettersi alla guida. Il rischio, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, è quello di andare incontro a infrazioni.
I prodotti a base di canapa si possono acquistare tranquillamente onlineNonostante gli innegabili passi fatti durante i mesi di lockdown, periodo che ha visto persone che non avevano mai utilizzato gli e-commerce iniziare ad acquistare online, ci sono ancora tante riserve. E se lo shop non fosse sicuro? E se i prodotti non dovessero arrivare? Queste domande riguardano anche i prodotti a base di canapa. A tal proposito, è fondamentale specificare che si possono acquistare tranquillamente online. Gli e-commerce dedicati alla loro vendita sono numerosi e sicurissimi. Per capire se ci si trova davanti a un sito serio, basta prendersi qualche minuto e controllare in calce alla pagina la presenza della partita IVA. Inoltre, è opportuno analizzare i contenuti e vedere se sono presenti riferimenti alla legge sopra ricordata (di solito è possibile trovarli nelle FAQ). Se sul sito si trova quanto appena specificato, si può acquistare senza alcuna preoccupazione. Cosa dire, invece, dei tempi di ricezione della merce? Che anche in questo frangente non è il caso di allarmarsi. Durante i mesi di lockdown per contenere il contagio da Coronavirus, tantissimi e-commerce hanno visto il loro fatturato impennarsi. Per far fronte a questa richiesta impressionante e soprattutto inaspettata, si sono attrezzati ottimizzando, quando era il caso, anche i tempi di consegna.
I prodotti a base di canapa sono tantissimiOk, sembra banale ricordarlo, ma forse non lo è poi così tanto dal momento che, nonostante i passi fatti, c’è ancora chi pensa ai prodotti a base di canapa light come alle infiorescenze e basta. Certo, queste ultime sono importanti, ma non sono certo l’unica alternativa da considerare. Da non dimenticare, per esempio, è la possibilità di acquistare prodotti alimentari. Questi ultimi, tra i quali è possibile comprendere la farina, sono noti per diverse proprietà. Inoltre, essendo privi di glutine, sono adatti anche ai celiaci o agli intolleranti al succitato complesso proteico (le due condizioni sono differenti ma richiedono comunque una dieta di privazione). Nell’ambito dei prodotti a base di canapa che si possono acquistare sia online, sia nei growshop presenti per le strade delle nostre città, è possibile includere anche l’olio di CBD o cannabidiolo. Principio attivo più famoso dopo il THC, non ha effetti psicoattivi ma anzi è in grado di attenuare quelli provocati dal sopra citato cannabinoide. Viene utilizzato soprattutto per via della sua straordinaria efficacia rilassante.
Articolo Precedente
Cosa fa e come lavora un’agenzia eventi?
Articolo Successivo
Uomini & Donne: la confessione di Giovanna Abate dopo l’addio a Sammy
Redazione