Rebecca Sharrock: Capacità Mnemonica Straordinaria, Affetta da Sindrome Ipertimesica

di Redazione 10/10/2015

Ci sono eventi della vita che vorremmo ricordare perché lieti; altri che vorremmo dimenticare perché mesti. C'è chi, come una 25enne di Brisbane, in Australia, ricorda tutto sin dalla nascita: momenti belli e brutti Rebecca Sharrock ha una capacità mnemonica eccezionale per via della sindrome ipertimesica. Non è la sola a soffrire di tale disturbo: nel mondo esistono altre 79 persone affette dalla "Highly superior autobiographical memory", che fa ricordare ogni evento della propria esistenza. La 25enne ricorda, ad esempio, quando la madre la poneva sul seggiolone oppure i libri di Harry Potter. Non tutti gli avvenimenti della vita sono belli; quindi, spesso, Rebecca deve accendere la radio per prendere sonno. I brutti l'assalgono e non la fanno addormentare. Rebecca ha appreso di non essere la sola a soffrire della sindrome ipertimesica grazie al web e ai social network. Ora la ragazza è serena e sa che, in fin dei conti, nel mondo esistono altre persone nella sua stessa condizione. "Ricordo la mamma che mi sistemava sul seggiolone, ricordo che tempo faceva ogni mio compleanno, ricordo le conversazioni, ricordo ogni singolo sogno che ho fatto in tutta la mia vita... Se ricordo la mia torta preferita è come se la mangiassi nuovamente attraverso il ricordo", ha confessato la Sharrock nel corso di una recente intervista. Oggi la 25enne è seguita da uno psicanalista, visto che il ricordo così forte di tanti eventi potrebbe portare alla follia. La 25enne australiana, a quanto pare, non può neanche guardare i film con contenuti 'forti', visto che le scene resterebbero per sempre impresse nella sua mente.

