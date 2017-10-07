Home Anticipazioni Uomini e Donne Registrazioni Uomini e Donne: Mattia e Paolo litigano

Registrazioni Uomini e Donne: Mattia e Paolo litigano

di Redazione 07/10/2017

Nessuna grande sorpresa nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, anche se la rivalità tra Mattia Marciano e Paolo Crivellin è fortissima. I due tronisti hanno ancora molte corteggiatrici in sospeso a cominciare da Angela che invece sembrava aver preso una decisione definitiva. La ragazza infatti nelle scorse settimane aveva detto di voler proseguire solo con Paolo ma al primo invito fuori di Mattia ha accettato. Così anche se l'esterna con Crivellin è andata bene, quando Angela ha rivisto l'ex corteggiatore di Desirée Popper e lui le ha confessato di averne sentito la mancanza, il sentimento sembra reciproco. Un atteggiamento che al rivale piace poco perché ormai credeva di avere strada libera con la ragazza ma l'atteggiamento ambiguo di Angela viene criticato anche da Rosa Perrotta: l'ex tronista è arrivata in studio con Pietro Tartaglione ed entrambi hanno confermato che la storia della coppia di Uomini e Donne continua ancora benissimo. Novità anche nel trono di Sabrina Ghio. L'esterna con Nicolò Fabbri è andata molto bene e si vede che l'intesa tra i due cresce settimana dopo settimana. Però sull'ex 'tentatore' si allunga l'ombra del sospetto: una ragazza infatti lo avrebbe fotografato mentre era in un locale impegnati in atteggiamenti intimi con una donna diversa dall'ex ballerina di Amici. Un campanello d'allarme che suona anche nella testa della tronista: secondo lei non c'è nulla di male ad uscire con gli amici, ma in fondo lei comunque non si fida. Diverso è il momento con Nicolò Raniolo, perché il corteggiatore esce allo scoperto dichiarando i suoi sentimenti forti e al momento sembra lui quello in netto vantaggio. Infine il Trono Gay: Alex Migliorini e Matteo si sono confidati, il corteggiatore ha raccontato molto della sua vita e ha ammesso di sentirsi attratto. E per Mario Serpa, tornato come opinionista, è quello che ispira più fiducia.

