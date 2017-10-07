Home Gossip Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez arrabbiata

Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez arrabbiata

di Redazione 07/10/2017

Se il Grande Fratello Vip 2017 sta mettendo indirettamente in crisi una delle ultime coppie di Uomini e Donne, quella formata da Luca Onestini e Soleil Sorgé, ce n'è un'altra che vede coinvolto un ex tronista ed è fortemente a rischio. Lui è Francesco Monte, fortemente contestato da cecilia Rodriguez che si sarebbe aspettata un comportamento diverso da parte del fidanzato in queste prime tre settimane e mezza di permanenza nella Casa. La showgirl argentina si è lamentata pubblicamente con alcuni degli altri gieffini perché le mancano conferme dell'amore che nutre per lei Monte. Giulia De Lellis nell'ultima puntata in diretta del GF Vip 2017 ha ricevuto la visita di Andrea Damante, prima di lei anche Simona Izzo era stata raggiunta seppure per breve tempo da Ricky Tognazzi e oggi, 6 ottobre, è anche passato un aereo con il messaggio del fidanzato di Ivana Mrazova. Per Cecilia invece nulla,se non i messaggi che dall'alto Belen Rodriguez ha mandato a lei e Jeremias. Lei ci è rimasta male e non lo ha nascosto: “Cosa ci vuole a mandare un aereo per dire 'ci sono anche io'. Qui c sono tutti i fidanzati, tranne il mio”, ha detto sconsolata. Non si sente considerata, pensa di venire sempre dopo altre cose e questa certezza le mette tristezza anche se le amiche, come Aida e Giulia, la consolano. In realtà nelle ultime ore Francesco Monte ha provato a rimediare. Come ha mostrato con una Instagram Story, si è appostato fuori dalla Casa del Grande Fratello e ha urlato tutto il suo amore per la compagna. Peccato però che in quel momento lei fosse in camera per una prova di canto e non abbia sentito nulla. L'ex tronista ha detto che cui riproverà, ma una mano potrebbe arrivargli dalla produzione: lunedì prossimo entrerà anche lui nella Casa?

