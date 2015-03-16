Loading...

Resta incinta di uno sconosciuto: ora lo cerca su Kijiji

16/03/2015

foto-Bianca-FazeyBianca Fazey è una donna di 25 anni australiana, che convinta di essere sterile dopo che le fu diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico, rimase a sorpresa incinta, dopo un rapporto sessuale avuto con uno sconosciuto a Perth; un uomo che oggi stà cercando sul sito annunci Kijiji! La donna infatti sa solo che quell'uomo si chiama Jeremy, che è poco più che ventenne e che è di Morley, un sobborgo di Perth; elementi che in 5 mesi non sono serviti a ritrovarlo via social, così Bianca ha pensato di pubblicare un annuncio su Kijiji; ma ad oggi ancora nulla. Un momento di passione dal quale è nato Logan, un piccolo che ha rischiato di morire durante il parto e che i medici dopo mezz'ora di tentativi sono riusciti a tenere in vita; un bambino “Sano, forte, intelligente, felice e molto amato!" come precisa Bianca. E proprio la forza dimostrata dal suo bimbo ha spinto Bianca ad essere più determinata che mai nel ritrovare l'uomo incontrato "quella" sera in un night: “Sto ancora cercando quell'uomo, voglio fargli conoscere suo figlio"! Michela Galli
