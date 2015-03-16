Resta incinta di uno sconosciuto: ora lo cerca su Kijiji

è una donna di 25 anni australiana, che convinta di essere sterile dopo che le fu diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico,un uomo che oggi stà cercando sul sito annunci Kijiji! La donna infatti sa solo che quell'uomo si chiama Jeremy, che è poco più che ventenne e che è di Morley, un sobborgo di Perth; elementi che in 5 mesi non sono serviti a ritrovarlo via social, così Bianca ha pensato di pubblicare un annuncio su Kijiji; ma ad oggi ancora nulla. Un momento di passione dal quale è nato Logan,; un bambino “Sano, forte, intelligente, felice e molto amato!" come precisa Bianca. E proprio la forza dimostrata dal suo bimbo ha spinto Bianca ad essere più determinata che mai nel ritrovare l'uomo incontrato "quella" sera in un night: “Sto ancora cercando quell'uomo, voglio fargli conoscere suo figlio"! Michela Galli