Roma, nuovo stadio a Tor di Valle procede benissimo
16/03/2015
La Roma, come tutti i tifosi ben sanno, avrà uno stadio tutto suo. James Pallotta, il presidente della squadra di calcio capitolina, ha rivelato alcuni dettagli sull'avveniristica struttura che sorgerà a Tor di Valle.
"Siamo entusiasti al riguardo. Lo Stadio sta procedendo benissimo secondo noi. Per ora rimaniamo concentrati sul suo design e su ciò che lo circonda", ha detto Pallotta a 'stadiodellaroma.com'.
Immagini ed indiscrezioni sul nuovo stadio della Roma sono apparse su molti social network.
