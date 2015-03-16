Roma, nuovo stadio a Tor di Valle procede benissimo

La Roma, come tutti i tifosi ben sanno, avrà uno stadio tutto suo. James Pallotta, il presidente della squadra di calcio capitolina, ha rivelato alcuni dettagli sull'avveniristica struttura che sorgerà a Tor di Valle.

"Siamo entusiasti al riguardo. Lo Stadio sta procedendo benissimo secondo noi. Per ora rimaniamo concentrati sul suo design e su ciò che lo circonda", ha detto Pallotta a 'stadiodellaroma.com'.

Immagini ed indiscrezioni sul nuovo stadio della Roma sono apparse su molti social network.