Riso Bio Prodotto con Diserbanti: Titolari Aziende Vercellesi Denunciati

Riso Bio Prodotto con Diserbanti: Titolari Aziende Vercellesi Denunciati

di Redazione 13/11/2015

Erano stati autorizzati dalla Regione Piemonte a produrre riso biologico ma hanno cercato di fare i furbi ed ora dovranno pagare il conto con la giustizia. Sei titolari di aziende agricole in provincia di Vercelli sono statai dalla Guardia di Finanza per frode in commercio Le aziende denunciate, in sostanza, utilizzavano erbicidi, vietati nella produzione di riso biologico, per realizzarne una quantità maggiore. Perché i titolari delle aziende denunciate volevano produrre più riso biologico? Semplice, rispetto al classico riso quello biologico viene pagato molto di più. Grazie ai diserbanti, le aziende nel Vercellese producevano grosse quantità di riso bio, violando però la normativa in materia. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 3.800 tonnellate di riso bio in quanto prodotto utilizzando diserbanti ed altri agenti chimici che sono vietati nell'agricoltura biologica. Il riso biologico in questione è stato analizzato dalle Fiamme Gialle assieme al personale dell'Arpa. Le aziende denunciate, insomma, pur di arricchirsi usavano prodotti vietati e dannosi per la salute dei consumatori, ovvero gli erbicidi. L'agricoltura biologica si differenzia da quella tradizionale proprio per l'assenza di qualsiasi diserbante. Vita dura, dunque, per 6 aziende agricole nel Vercellese.

