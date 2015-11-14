Home Home Parigi sotto Choc per Attacchi Terroristici, Hollande: "Dobbiamo Difenderci"

di Redazione 14/11/2015

Parigi finisce nuovamente nel mirino del terrorismo. La scorsa notte è stata decisamente 'infernale' per la capitale francese, poiché connotata da panico e morti. 3 attentati, avvenuti in diverse zone di Parigi, tra cui lo Stade de France, hanno causato centinaia di vittime e feriti Presidente Hollande sotto choc Il presidente Hollande, agitato e addolorato, ha annunciato lo stato d'emergenza e la chiusura delle frontiere, sottolineando in un intervento in diretta tv: "Nel momento in cui vi parlo sono in corso attacchi terroristici senza precedenti nella zona di Parigi. Ci sono decine di vittime... Dobbiamo difenderci". La Prefettura parigina ha invitato i cittadini a non uscire di casa, se non necessario, raccomandando altresì ai locali di aumentare la sicurezza all'entrata, accogliendo solo chi ne ha bisogno. Matteo Renzi: "Italia si unisce al dolore dei fratelli francesi" La notizia non ha sconvolto solo la Francia. Gli attentati hanno rappresentato un duro colpo per tutto l'Occidente. Messaggi di cordoglio e di vicinanza alla Francia sono stati diffusi da molti capi di Stato e di Governo mondiali. Barack Obama, ad esempio, ha detto: "E' un attacco non solo al popolo francese ma a tutta l'umanità e ai valori che condividiamo. Siamo vicini ai francesi nella lotta al terrorismo. Quelli che pensano di poter terrorizzare i francesi o le idee che ci accomunano sbagliano". Addolorato anche il premier italiano, Matteo Renzi, che ha affermato: "L'Italia piange le vittime di Parigi e si unisce al dolore dei fratelli francesi. L'Europa colpita al cuore saprà reagire alla barbarie".

