Justin Bieber Annuncia "Purpose", Quarto Disco in Carriera: Presentazione a Los Angeles

di Redazione 13/11/2015

I fan non aspettavano altro. Justin Bieber ha reso nota, su Twitter ed Instagram, l'uscita del suo nuovo disco, intitolato "Purpose" #purpose E' TREND TOPIC - La notizia ha mandato in visibilio i supporter della popstar canadese e i men che non si dica l'hashtag #purpose è balzato tra i trend topic italiani e mondiali. Per festeggiare nel migliore dei modi l'uscita del suo nuovo disco, Justin ha organizzato uno straordinario evento allo Staple Center di Los Angeles, nel corso del quale verrà proiettata la pellicola "PURPOSE: The Movement", che dura circa 45 minuti. AN EVENING WITH JUSTIN BIEBER - L'evento organizzato per presentare al mondo intero "Purpose" si chiama "An Evening with Justin Bieber". I biglietti per l'evento sono andati a ruba e per questo si è pensato di replicare. VIDEOGAME PURPOSE PRO - Il cantante permette ai suoi fan di divertirsi con un simpatico videogioco. Basta andare sul sito justinbiebermusic.com per giocare con "Purpose pro", un videogame di skateboard che farà sentire i giocatori un po' Justin Bieber. "Purpose" è il quarto disco in carriera di Justin e comprende 14 brani, tra cui i singoli "What do you mean" e "Sorry".

