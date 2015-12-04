Roberto Vecchioni deplora Sicilia: "Isola di merda", intervento choc all'Università

"Non amo la Sicilia che rovina la sua intelligenza e la sua cultura, che quando vado a vedere Selinunte, Segesta, non c'è nessuno. Non amo questa Sicilia che si butta via".

"La filosofia e la poesia antiche hanno insegnato cos'è la bellezza e la verità, la non paura degli altri, in Sicilia questo non c'è, c'è tutto il contrario. E mi sono chiesto, prima di arrivare qui, se dovevo dirle queste cose a voi ragazzi. Non avete idea di cosa sia la civiltà. La colpa è vostra", ha esclamato Roberto, che però è stato contestato da molti.

"Arrivo dall'aeroporto e 400 persone su 200 sono senza casco. Questo significa che non si conosce il senso dell'esistenza con gli altri. E' inutile che ti mascheri dietro al fatto che hai il mare più bello al mondo, non basta, sei un'isola di merda perché non ti ribelli", ha aggiunto Vecchioni.

, perché il cantautore e filosofo italiano ha biasimato la Sicilia con parole decisamente pesanti. Durante l'incontro, promosso dall'associazione 'Genitori e figli: istruzioni per l'uso' e il Cidi di Palermo, Vecchioni ha dapprima ricordato chee poi ha proseguito così:Vecchioni ha affermato queste parole, decisamente forti, davanti a molte persone, tra cui docenti e studenti, molti dei quali hanno iniziato a protestare e se ne sono andati. Roberto, imperterrito, ha continua la sua invettiva contro i siciliani, disinteressati della loro terra."Canta, canta, evita di parlare, altrimenti te ne vai", ha detto una persona del pubblico a Vecchioni che, nonostante l'ammonimento, ha continuato a criticare i siciliani.Il cantautore di Carate Brianza è stato biasimato molto anche sui, anche se qualcuno si è schierato dalla sua parte. Voi che ne pensate del discorso di Roberto Vecchioni? Indubbiamente, in Sicilia vanno cambiate molte cose, a cominciare dalla mentalità di tante persone.