Donatella Versace inaugura profilo Instagram con Gigi Hadid

"Ho seno, fianchi, sedere. Sono stata fortunata: ho avuto fiducia in me e nel mio corpo e sono arrivata quando gli stilisti chiedevano ragazze più formose".

. Strano no? Eppure è una stilista affermata, numero uno di un brand di moda famosissimo in tutto il pianeta., celebre modella. Nell'arco di una giornata, Donatella ha incassato ben. Chi segue, invece, Donatella? Beh, al momento solo Versus Versace, Audrey Versace e Versace Official. E' veramente strano che Donatella Versace non avesse un profilo su tale social, visto che è. Secondo una recente ricerca, il 96% delle case di moda ha un profilo Instagram su cui, quotidianamente, posta foto e novità relative a tutto ciò che ruota attorno al fashion. Volete sapere chi ha più follower in assoluto su Instagram?(oltre 22 milioni); seguono Dior, Armani e Fendi. Chissà se anche la maison Versace riuscirà a raggiungere tali numeri. Beh, a giudicare dai seguaci ottenuti in sole 24 ore da Donatella, i presupposti ci sono. Donatella, per inaugurare il suo profilo Instagram, dunque, ha scelto una delle modelle più fascinose e richieste del momento, Gigi Hadid, che recentemente. Nella nuova campagna, Gigi si mostra nuda, indossando solo un paio di scarpe. Potremo vedere presto tale pubblicità, visto che Stuart Weitzman ha deciso di lanciarla in Italia, Usa, Dubai, Asia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Donatella e Gigi sono. Presto potremo notare la modella anche in una campagna pubblicitaria Versace, assieme a Natasha Poly. Gigi Hadid, classe 1995, ha replicato recentemente, su Instagram, a tutti coloro che l'accusavano di essere troppo in carne per fare la modella: