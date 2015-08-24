Home Cronaca Roma, ladri in azione alla Pineta Sacchetti: agenti li inseguono ma riescono a dileguarsi

di Redazione 24/08/2015

Notte movimentata quella appena passata in zona Pineta Sacchetti, a Roma, dove è avvenuto inseguimento tra Polizia e alcuni ladri che erano entrati in due appartamenti di un edificio ubicato in via di Villa Maggiorani Gli abitanti del quartiere romano, verso le 4, hanno sentito diversi spari e poi il rombo di varie auto. Due malviventi erano entrati indisturbati in due appartamenti, al primo e al secondo piano dello stesso stabile. I proprietari erano fuori Roma. I vicini, però, avevano sentito strani rumori e, subito, avevano chiamato i carabinieri. Una volta arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti due soggetti col volto coperto, di cui uno armato. Un militare ha subito sparato un colpo di pistola in aria per intimorirli. I balordi, però, si sono dati alla fuga, riuscendo anche ad evitare il posto di blocco. L'inseguimento è durato molto tempo ma, alla fine, poliziotti e carabinieri hanno dovuto rinunciare. I due malviventi sono stati abili nel dileguarsi. Gran parte della refurtiva è stata recuperata dai carabinieri del comando Roma-stazione Montemario, che si sono recati negli appartamenti per scoprire cosa era stato rubato. A Roma la delinquenza sta dilagando. Tra 'Mafia Capitale', degrado, furti e rapine è diventato davvero difficile vivere nella 'città eterna'. Cosa fa il sindaco? Beh, attualmente si sta rilassando dopo tanto lavoro. Ignazio Marino è senza dubbio sotto i riflettori, non solo per la squallida vicenda ribattezzata 'Mafia Capitale': deve fare bene, visto che i romani non riescono più a vivere dignitosamente nella loro splendida ma maltrattata città.

