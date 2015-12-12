Loading...

Samantha Cristoforetti donna che ha segnato 2015 per Financial Times

12/12/2015

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti è stata inserita nell'elenco delle donne, stilato dal Financial Times, che hanno segnato il 2015. Bella soddisfazione per Samantha, che ha trascorso diversi, indimenticabili, mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Oltre alla Cristoforetti, nella lista compaiono donne del calibro di Michelle Obama, moglie del presidente Usa, la scrittrice Elena Ferrante e Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve. Nel corso dell'intervista al Financial Times, Samantha ha parlato della sua esperienza sulla Stazione spaziale, rivelando anche alcune indiscrezioni. Pare che l'astronauta italiana sia stata la prima, sulla Stazione spaziale, a mettere in funzione la macchinetta del caffè. Era giusto annoverare tra le donne che hanno segnato il 2015 le italiane Samantha Cristoforetti ed Elena Ferrante, due donne immense e straordinarie, che hanno dato importanza all'Italia. Il Financial Times, però, ha deciso di dedicare la cover alla moglie di Barack Obama, Michelle, che è stata anche intervistata. Michelle ha ricordato che il suo scopo, attualmente, è quello di assicurare l'istruzione a tutte le ragazze del mondo. Il tabloid d'oltreoceano ha intervistato la scrittrice italiana Elena Ferrante. Ricordiamo che il vero nome dell'autrice è ignoto. Elena Ferrante è un nome d'arte. Fatto sta che i suoi libri sono molto apprezzati negli Usa, dove sono state vendute ben 750.000 copie. Un risultato straordinario per la Ferrante.
"Troppi legami soffocano i desideri e le ambizioni di noi donne. Il mondo moderno ci sottopone a pressioni che a volte non siamo in grado di sopportare", ha spiegato la scrittrice riferendosi ai personaggi femminili dei suoi romanzi.
Elena sta scrivendo un nuovo libro?
"Sì, ma per il momento dubito che lo pubblicherò".
In queste ore, Matteo Renzi ha invitato l'astronauta Samantha Cristoforetti alla Leopolda ma lei ha dato forfait, sottolineando di avere altri impegni. Assente alla kermesse anche la celebre nuotatrice Federica Pellegrini. Renzi, a quanto pare, non ha più il carisma di una volta. O forse è il suo partito che non attrae più?
