WWF: calendario 2016 omaggia animali in estinzione, leopardo delle nevi sulla cover

"La sua popolazione si è ulteriormente ridotta del 20% negli ultimi 16 anni e oggi è tra le specie che rischiano di più per gli effetti del cambiamento climatico, che potrebbero ridurre di oltre un terzo il suo habitat.

"Regalare il calendario, in vendita online sul sito Pandagift, con una donazione minima di 12 euro è un modo per sostenere i 2.000 progetti di conservazione della natura e delle specie gestiti ogni anno in Italia e nel mondo".

Sono tante le specie animali in via d'estinzione nel mondo per diversi motivi, bracconaggio e cambiamenti climatici in primis. Ebbene,. Ogni mese ritrae una specie che rischia di estinguersi presto. "è il claim di WWF che, ancora una volta, invita tutti ad assumere comportamenti responsabili e non lesivi dell'ambiente. Da gennaio a dicembre 2016, dunque, gli animali in via d'estinzione saranno protagonisti del calendario WWF. A guadagnarsi la copertina dell'almanacco lanciata dalla celebre organizzazione ambientalista è stato il, specie che vive sull'Himalaya ma messa in pericolo dai cacciatori di frodo e dal riscaldamento globale che causa una progressiva riduzione del suo habitat. Oltre al leopardo delle nevi,. Soffermandosi sullo splendido leopardo delle nevi, che campeggia sulla cover del calendario, il WWF ha spiegato:Il WWF invita ad acquistare o regalare il calendario per sostenere chi si batte, ogni giorno, per la tutela dell'ambiente e delle specie animali:Il leopardo delle nevi è uno dei simboli dell'estinzione di molte specie animali. L'ecosistema dei 'fantasmi delle nevi' si riduce sempre di più a causa dei cambiamenti climatici e dei cacciatori di frodo. Di questo se n'è parlato anche a, durante la Conferenza Onu sul clima Cop21.