San Valentino, Dieta Mediterranea Risveglia Passione: non Dimenticate il Peperoncino!

Domani è San Valentino, la festa degli innamorati. Come ogni anno, gran parte delle persone che si amano si recherà nei locali per concedersi una serata tete a tete

"Gli alimenti afrodisiaci svolgono il loro ruolo mediante il rilascio di ossido nitrico, che agisce consentendo la vasodilatazione... La presenza dell'arginina, aminoacido che favorisce la liberazione dell'ossido nitrico è un'altra condizione che può favorire ad un alimento l'effetto afrodisiaco".

Volete sapere quali sono gli alimenti più afrodisiaci e quindi più adatti per ildi San Valentino? Se state pensando ad ostriche e champagne sbagliate di grosso. Un recente studio, infatti, ha sfatato un falso mito. Secondo una ricerca avviata su impulso dell'Osservatorio sulle tendenze alimentari Polly Cooking Lab, non dovrebbero mai mancare nel menù di San Valentino alimenti come carciofi, asparagi, pesce, frutta e ortaggi. La ricerca si fonda sul parere di oltre 100 chef, medici, nutrizionisti e sessuologi. Per accendere labisogna consumare cibi tipici della dieta mediterranea, come frutta, verdura, cetrioli, peperoni e asparagi: ne sono convinti 7 esperti su 10. Altro che champagne e ostriche! Diversi studi, nel mondo, hanno permesso di scoprire le virtù della dieta mediterranea, strumento per rendere più 'movimentata' la serata di San Valentino. I cibi tipici di tale stile alimentare, quindi, non fanno bene solo alla salute ma 'risvegliano' la passione. Il gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta ha dichiarato:Lo studioso ha raccomandato agli innamorati di non festeggiare assumendo cibi pesanti come insaccati,, formaggi stagionati e fritture. San Valentino è festeggiato in tutto il mondo il 14 febbraio e, ogni anno, in tale giorno gli innamorati si scambiano solitamente più effusioni del solito e trascorrono la serata in ristoranti che, quasi sempre, offrono menù a tema. Non dimentichiamo poi l'importanza di un pizzico dinelle pietanze. La dottoressa Elizabeth Phillips ha rivelato che un po' di peperoncino a San Valentino contribuisce a 'risvegliare' la passione. Tale alimento, infatti, contiene capsaicina, sostanza che accelera il battito cardiaco, favorisce l'incremento della temperatura corporea e apporta benefici alla circolazione sanguigna.