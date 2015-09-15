Home Attualità Sardi bassi? Questione di geni, 'effetto dell'isola'

di Redazione 15/09/2015

Perché la maggior parte dei sardi ha una statura bassa? A quanto pare sarebbe colpa dei geni. Un team di studiosi del team SardiNIA/ProgeNIA , capeggiato dal docente di Genetica medica dell'Università di Sassari, Francesco Cucca, ha scoperto geni per la regolazione dell'altezza, l'attitudine ad essere colpiti da patologie cardiovascolari e i livelli di emoglobina sugli abitanti della Sardegna Lo studio diretto dal professor Cucca è stato anche pubblicato, vista la sua importanza, dall'autorevole magazine scientifica Nature Genetics, che ha dato ampio spazio alla ricerca mediante vari articoli e un editoriale. Gli scienziati hanno monitorato più di 6.000 sardi, originari di Arzana, Lanusei, Ilbono ed Elini, piccole località della Sardegna. I ricercatori, poi, hanno provveduto a sequenziare tutto il genoma di 2120 persone delle suddette località sarde, attraverso metodi di definizione molecolare connotati da una risoluzione eccellente. Ebbene, gli studiosi hanno individuato due varianti genetiche che incidono fortemente sull'altezza dei sardi, favorendo una riduzione di 4 cm. Nei sardi è stato notata una grande presenza delle varianti genetiche che incidono negativamente sull'altezza. Gli scienziati ritengono che ciò non sia altro che l'effetto dell'isola, in base al quale la statura dei mammiferi tende a calare dopo che tantissime generazioni hanno vissuto nella stessa isola. Non è la prima volta che i sardi vengono sottoposti a studi del genere. Ricordiamo che le caratteristiche della popolazione sarda sono ottimali per esami genetici. La variabilità genetica è diffusa in modo uniforme nelle diverse zone della Sardegna; inoltre, nei sardi si possono scoprire varianti genetiche rarissime. C'è di più. I sardi offrono una meravigliosa rappresentazione della variabilità genetica individuata nella maggior parte delle nazioni europee.

