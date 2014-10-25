Sassuolo: cede soffitto, teatro Carani dichiarato inagibile

Stamane il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni ha firmato l’ordinanza 233/14 che stabilisce l’inagibilità del teatro Carani di Sassuolo. Il provvedimento segue la segnalazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Modena.

Riportiamo uno stralcio dell'annuncio dei vigili del fuoco: "Personale di questo comando alle ore 22.30 del 24/10/2014 è intervenuto in Comune di Sassuolo Via Giuseppe Mazzini 28 presso il Teatro Carani per la caduta di 15mq di soffitto in arelle nel corridoio dx di accesso al loggione e la formazione di una fessurazione con caduta di calcinacci sempre sul lato dx del soffitto posto sopra alla platea. La squadra in servizio di vigilanza ha prontamente avvisato il comando ed adottato tutte le misure precauzionali necessarie a tutela della incolumità delle persone presenti in teatro. Si precisa che al momento era in corso uno spettacolo con circa 500-600 spettatori in sala più gli addetti allo spettacolo e gli attori. Dopo attenta verifica si è ritenuto necessario sospendere definitivamente la rappresentazione e far chiudere il teatro. Poiché nel tempo potrebbero verificarsi ulteriori cadute di porzioni di parti di soffitto si rende necessaria altresì una approfondita verifica statica da parte di tecnico qualificato e tutte le opere di assicurazione e ripristino che il caso richiede...".