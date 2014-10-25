Loading...

Juventus, Allegri difende squadra e pensa al Palermo

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2014

"Ad Atene abbiamo sbagliato 45 minuti, è vero, ma non credo che questo possa far sì che la squadra subisca critiche così feroci". Il ct della Juventus, Massimiliano Allegri, si schiera in difesa del suo club a poche ora del match contro il Palermo.

Allegri ha poi aggiunto: "La squadra è stata attaccata ingiustamente... non si può sempre parlare di passato, ora bisogna guardare avanti. Pirlo ha bisogno di giocare per trovare il ritmo, deve riprendere a far viaggiare la palla".

Il ct della Juve sta cercando in tutti i modi di non far rimpiangere Antonio Conte ma, attualmente, non è facile.

