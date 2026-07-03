Selvaggia Lucarelli: chi è e cosa fa davvero

Tra i volti che hanno attraversato il panorama mediatico italiano degli ultimi vent'anni, Selvaggia Lucarelli occupa una posizione difficile da catalogare con precisione: giornalista, opinionista televisiva, scrittrice, autrice di inchieste che hanno prodotto conseguenze concrete, figura pubblica capace di polarizzare l'attenzione con una coerenza che pochi suoi colleghi possono vantare. Nata a Civitavecchia nel 1979, ha costruito la propria visibilità attraverso percorsi che raramente coincidono con le traiettorie canoniche del giornalismo italiano, privilegiando la contaminazione dei formati — dalla scrittura satirica al blog, dal tribunale di Ballando con le Stelle alle indagini sui social network — senza mai perdere un filo riconoscibile nella propria voce.

La sua presenza televisiva, consolidata nel ruolo di giurata nel programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ha finito per oscurare agli occhi del pubblico generalista una carriera giornalistica che ha prodotto risultati documentati: l'inchiesta sulla rete di no-vax italiani durante la pandemia, le denunce sui meccanismi delle truffe sentimentali online, il lavoro di smontaggio dei falsi miti alimentari amplificati da personaggi con milioni di follower. Eppure la domanda che ritorna, nei dibattiti televisivi come nei commenti sui social, riguarda la sua legittimità: chi è davvero Selvaggia Lucarelli, e perché continua a suscitare reazioni così intense?

Rispondere a questa domanda richiede di separare i piani che la narrazione pubblica tende a sovrapporre: la performer televisiva, la giornalista d'inchiesta, la presenza digitale con un seguito trasversale, la persona coinvolta in vicende private diventate materia di cronaca. Ognuno di questi livelli porta con sé una storia distinta, e ognuno contribuisce a spiegare perché il suo nome, nel 2026, genera ancora discussioni che raramente si esauriscono in pochi scambi.

Il percorso professionale: dal blog al giornalismo d'inchiesta

Prima che la televisione la rendesse riconoscibile a un pubblico vasto, Selvaggia Lucarelli aveva già costruito una voce attraverso il blog, formato che in Italia ha avuto un'incubazione più lenta rispetto ad altri paesi europei ma che, tra la fine degli anni Duemila e l'inizio del decennio successivo, ha funzionato come spazio di sperimentazione per chi non trovava posto nelle redazioni tradizionali. Il suo stile — diretto, spesso tagliente, costruito su un'ironia che non allentava la precisione fattuale — si è imposto proprio perché non assomigliava a nulla che circolasse nelle colonne dei quotidiani italiani di quegli anni, dove il commento culturale tendeva o all'accademismo o alla battuta da terza pagina.

Il salto verso il giornalismo d'inchiesta vero e proprio è avvenuto attraverso il Il Fatto Quotidiano, testata con cui collabora stabilmente e che le ha offerto lo spazio per approfondire temi altrimenti trattati in modo superficiale: il fenomeno dei guru della nutrizione sui social, la proliferazione delle fake news sanitarie, le dinamiche delle comunità online costruite intorno a figure carismatiche con scarsa o nulla preparazione scientifica. Questi lavori, al di là dell'impatto mediatico immediato, hanno prodotto in diversi casi conseguenze legali e regolamentari misurabili, il che li distingue nettamente dalla produzione di commento puro.

Ballando con le Stelle: il ruolo di giurata e la sua funzione nel programma

Il rapporto di Selvaggia Lucarelli con Ballando con le Stelle dura ormai da oltre un decennio e rappresenta probabilmente il terreno su cui la sua immagine pubblica si è definita nel modo più netto per il grande pubblico televisivo; non perché il programma esaurisca il suo profilo professionale, ma perché la televisione generalista raggiunge strati di spettatori che non leggono quotidiani né seguono profili giornalistici sui social. All'interno di un format che mescola competizione, spettacolo e commento, il suo ruolo di giurata si è progressivamente differenziato da quello degli altri componenti della giuria: mentre i colleghi tendono a valutare le esibizioni con un registro più tecnico o affettuoso, Lucarelli ha sistematicamente privilegiato il commento critico esteso, spesso uscendo dalla dimensione puramente coreografica per entrare nelle dinamiche relazionali e comportamentali dei concorrenti.

Questa scelta ha generato tensioni ricorrenti — con i concorrenti stessi, con alcuni colleghi di giuria, con la produzione in certi frangenti — che sono diventate parte integrante della narrazione del programma. Vale la pena osservare che tali conflitti, lungi dall'essere casuali, seguono una logica coerente: Lucarelli interviene quando percepisce una distanza tra la narrazione costruita intorno a un concorrente e ciò che emerge dall'osservazione diretta del suo comportamento in studio. Che si condivida o meno questo approccio, la sua sistematicità esclude l'ipotesi della semplice provocazione fine a se stessa.

La presenza digitale e il giornalismo sui social network

Con oltre un milione di follower su Instagram e una presenza attiva su altri canali, Selvaggia Lucarelli ha costruito nel tempo un modello di comunicazione digitale che rifiuta la separazione tra il registro personale e quello professionale: i post che documentano la vita quotidiana coesistono con quelli che annunciano inchieste, segnalano bufale, commentano fatti di cronaca con lo stesso tono diretto che caratterizza i suoi articoli. Questa ibridazione, che può sembrare una scelta di posizionamento, risponde in realtà a una logica di autenticità che il pubblico digitale italiano ha imparato a distinguere con una precisione crescente: la voce online di Lucarelli è riconoscibile perché non cambia registro a seconda del formato.

Il lavoro di verifica e smontaggio delle disinformazione — in particolare quella sanitaria e alimentare — ha trovato nei social network un canale di diffusione immediato che ha amplificato l'impatto delle inchieste scritte; ma ha anche esposto Lucarelli a dinamiche tipiche dell'ecosistema digitale, tra cui l'organizzazione di campagne coordinate di insulti, le denunce strumentali e la costruzione di narrative ostili affidate a profili anonimi. La risposta a questi attacchi, documentata e resa pubblica in più occasioni, ha aggiunto un ulteriore livello alla sua visibilità: quello della giornalista che non solo produce contenuti critici, ma difende apertamente il proprio diritto a farlo.

Le controversie: natura, contesto e ricorrenza

Nessun profilo di Selvaggia Lucarelli può eludere la questione delle controversie, che hanno accompagnato la sua carriera con una frequenza sufficiente a renderle parte strutturale della sua immagine pubblica; sarebbe però impreciso trattarle come un blocco omogeneo, perché le loro nature sono sensibilmente diverse. Alcune riguardano il metodo giornalistico: accuse di eccessiva durezza nei confronti di soggetti privati, di utilizzo strumentale di informazioni personali, di mancato rispetto della presunzione di innocenza in certi casi di cronaca. Altre appartengono alla dimensione televisiva e riguardano comportamenti in studio percepiti come sproporzionati o lesivi nei confronti dei concorrenti. Altre ancora derivano dalla sua vita privata, portata all'attenzione pubblica sia per sue scelte dirette che per iniziativa di terzi.

Ciò che accomuna queste controversie, al di là della loro specificità, è la rapidità con cui si trasformano in dibattiti sull'opportunità stessa della sua presenza nei media: un meccanismo che colpisce raramente i colleghi maschi coinvolti in episodi comparabili, e che Lucarelli ha analizzato pubblicamente con argomenti che trovano riscontro in una letteratura sociologica consolidata sul trattamento differenziale delle voci femminili nei media italiani. Riconoscere questa asimmetria non significa sottrarsi all'analisi critica delle singole situazioni, ma richiede che tale analisi avvenga con gli stessi parametri che si applicherebbero a chiunque altro.

Il posizionamento nel giornalismo italiano contemporaneo

Collocare Selvaggia Lucarelli nel panorama del giornalismo italiano del 2026 richiede di tenere insieme almeno tre coordinate che raramente si trovano riunite nello stesso profilo professionale: la capacità di produrre inchieste con impatto verificabile, la visibilità televisiva che garantisce un pubblico trasversale per età e orientamento culturale, e una presenza digitale che funziona come cassa di risonanza autonoma rispetto ai media tradizionali. Questa combinazione è rara nel giornalismo italiano, che tende ancora a separare nettamente il lavoro d'inchiesta dall'opinionismo e entrambi dalla presenza televisiva di intrattenimento.

La difficoltà nel catalogarla — che emerge con evidenza ogni volta che il suo nome compare in un dibattito — riflette in parte i limiti delle categorie disponibili nel discorso pubblico italiano sull'informazione; categorie costruite attorno a figure più monodimensionali, o almeno presentate come tali. Lucarelli occupa uno spazio ibrido che non è una debolezza del suo profilo professionale, ma la conseguenza di una traiettoria costruita su scelte coerenti rispetto a obiettivi che sono rimasti sostanzialmente stabili nel tempo: l'inchiesta su chi usa la visibilità mediatica per ingannare, il commento critico senza attenuazioni diplomatiche, la difesa della propria posizione sotto pressione. Che queste scelte rendano il suo profilo scomodo da gestire per i contesti editoriali e televisivi che la ospitano è un dato di fatto; che continuino a farlo, nonostante questo, suggerisce che il rapporto tra la sua presenza e i media italiani risponde a logiche più complesse della semplice utilità reciproca.