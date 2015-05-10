Silvio Berlusconi non vede predellino: caduta a Genova, illeso

Non è più giovane come una volta. Anche lui lo sa, ma continua a calcare i palchi per sostenere il suo partito (Forza Italia). Parliamo di Silvio Berlusconi, che ieri a Genova è stato protagonista di un siparietto. In sostanza, dopo l'intervento per sostenere il candidato forzista Giovanni Toti alle regionali in Liguria, il Cavaliere non si è accorto del predellino ed è caduto.

Tutti i presenti si sono alzati, Francesca Pascale in primis, per accertarsi delle condizioni di salute di Berlusconi. Quest'ultimo si è subito rialzato ed ha preso il predellino, asserendo ironicamente che l'oggetto era stato messo in quel posto dalla sinistra. Ha sempre la vena comica Silvio, anche quando cade e rischia di fratturarsi qualche osso. Stavolta, però, gli è andata bene: è rimasto illeso nonostante la brusca caduta.