Belen Rodriguez: “Con Stefano stiamo provando ad avere un altro figlio”

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2015

Ospite nelle puntata di Verissimo, il famoso programma di canale 5, condotto da Silvia Toffanin, insieme alla sorella Cecilia, Belén Rodriguez ha fatto sapere che lei ed il marito, Stefano De Martino sono pronti a dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago! Lasciatisi alle spalle la piccola crisi vissuta nelle scorse settimane, la crisi la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è infatti più unita e vicina che mai, come fa sapere la showgirl argentina: "Se questo è il risultato, mi auguro altre cento litigate come quella che abbiamo avuto io e Stefano” quindi ha rivelato “Durante la nostra ultima vacanza alla Maldive, io e Stefano abbiamo lavorato e stiamo lavorando per dare un fratellino, o una sorellina, a Santiago” ed ha aggiunto “non ho ancora fatto centro, ma fra un pò chissà, magari la pancia si gonfia un po’”. Michela Galli
