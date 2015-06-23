Home Attualità Silvio Berlusconi verserà a Veronica Lario 1 milione e 400mila euro al mese

Silvio Berlusconi verserà a Veronica Lario 1 milione e 400mila euro al mese

di Redazione 23/06/2015

L'ex premier Silvio Berlusconi dovrà corrispondere all'ex moglie Veronica Lario un assegno di mantenimento decisamente 'pesante', pari a 1 milione e 400mila euro al mese. A deciderlo è stato il tribunale di Monza, avallando quanto aveva stabilito il giudice Anna Maria Di Oreste in occasione dell'udienza presidenziale della causa di divorzio. la Lario non sarà molto soddisfatta della decisione, visto che percepirà circa la metà di quanto aveva chiesto. Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, aveva richiesto inizialmente a Berlusconi una somma esorbitante, una tantum, pari a mezzo miliardo di euro circa. La richiesta venne definita "esagerata" dal Cavaliere, visto che era stata calcolata sull'aspettativa dell'ex moglie e non sulla sua. Silvio Berlusconi e Veronica Lario convolarano a nozze nel 1980 dinanzi al sindaco di Milano, Paolo Pillitteri. I due hanno avuto tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Tutto andò bene fino al 2009, quando Veronica rivelò di volersi separare, criticando il marito per aver voluto candidare le veline (definite "ciarpame senza pudore") alle elezioni europee. E' terminata, dunque, la battaglia legale tra Berlusconi e la Lario. I due, una volta, andavano d'amore e d'accordo. Oggi, sebbene abbiano avuto tre figli insieme, sono acerrimi nemici. A beneficiare del divorzio è stata ovviamente la Lario che, ogni mese, riceve un'ingente somma di denaro. "Andrò per avvocati anch'io, ho già dato il mandato, a dire la verità ci sarebbero persino gli estremi per una querela per diffamazione, ma è meglio lasciar perdere", affermò Berlusconi qualche anno fa, sicuro che la sua ex fosse stata circuita dall'opposizione. "Veronica è caduta in un tranello e io so da chi è consigliata, meglio sobillata, la verità verrà fuori", aggiunse l'ex premier. "Berlusconi la smetta subito. La smetta di dire questa cosa patetica che ci sarebbe stato un complotto e chi lo ha sobillato e preparato sarebbe la sinistra. Noi ci siamo comportati da persone serie. Lui eviti di dire cose patetiche solo per coprire il merito e depistare l'attenzione degli italiani", replicò Dario Franceschini a Berlusconi.

