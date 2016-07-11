Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Smartwatch sono dannosi per il bancomat

Redazione Avatar

di Redazione

11/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Molte persone sono già appassionate di smartwatch, orologi intelligenti che fanno tutto, o quasi. Forse non tutti sanno, però, che gli smartwatch sono dannosi per il bancomat.

Smartwatch sono dannosi: sensori sotto accusa

Secondo alcuni esperti, chi indossa uno smartwatch deve fare molta attenzione quando utilizza il bancomat. Perché? Beh, sembra che i suoi sensori riescano a scovare il movimento delle mani e quindi ad intercettare il Pin inserito. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati della Binghamton University. Il gruppo di ricerca, formato soprattutto da informatici ed ingegneri, ha dichiarato:
"In questo studio abbiamo dimostrato che un dispositivo indossabile può essere sfruttato per tracciare con precisione distante e le direzioni dei movimenti della mano degli utenti, cosa che consentirebbe ad hacker di riprodurre le traiettorie della mano degli utenti e in seguito recuperare informazioni segrete come dei codici di accesso. In particolare, il sistema conferma la possibilità di utilizzare i sensori incorporati in dispositivi indossabili come accelerometri, giroscopi e magnetometri, per ricavare la distanza di movimento della mano dell'utente rispetto al dispositivo".
Non solo gli smartwatch sono dannosi, però, per il bancomat. Tutti gli altri device mobile in grado di intercettare i movimenti delle mani rappresentano delle vere insidie. Fate attenzione!

Dispositivi indossabili pericolosi per la salute

Oltre ai presunti danni alla salute, dunque, gli smartwatch rappresentano una minaccia anche per i nostri bancomat. L'anno scorso il New York Times ha pubblicato un articolo interessante sui rischi per la salute derivanti dall'uso di dispositivi indossabili. Quell'articolo, però, venne 'ricoperto' di critiche, anche perché non fondato su prove scientifiche. Lo studio pubblicato dall'autorevole tabloid americano sottolineava che gli smartwatch sono dannosi per la salute a causa dei campi elettromagnetici. In sostanza tali apparecchi indossabili aumenterebbero il rischio di tumori. Non bisogna allarmarsi, però, perché il risultato dello studio è solo il frutto di un attento esame di numerose ricerche svolte in passato. Non c'è ancora una prova scientifica del nesso tra smartwatch e tumori; piuttosto, i dispositivi indossabili sono più pericolosi per il nostro bancomat.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Joe Perry: arresto cardiaco durante concerto a New York

Articolo Successivo

Gay Pride Torino 2016: Appendino e Fassino presenti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025