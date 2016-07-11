Smartwatch sono dannosi per il bancomat
di Redazione
11/07/2016
Molte persone sono già appassionate di smartwatch, orologi intelligenti che fanno tutto, o quasi. Forse non tutti sanno, però, che gli smartwatch sono dannosi per il bancomat.
Smartwatch sono dannosi: sensori sotto accusaSecondo alcuni esperti, chi indossa uno smartwatch deve fare molta attenzione quando utilizza il bancomat. Perché? Beh, sembra che i suoi sensori riescano a scovare il movimento delle mani e quindi ad intercettare il Pin inserito. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati della Binghamton University. Il gruppo di ricerca, formato soprattutto da informatici ed ingegneri, ha dichiarato:
"In questo studio abbiamo dimostrato che un dispositivo indossabile può essere sfruttato per tracciare con precisione distante e le direzioni dei movimenti della mano degli utenti, cosa che consentirebbe ad hacker di riprodurre le traiettorie della mano degli utenti e in seguito recuperare informazioni segrete come dei codici di accesso. In particolare, il sistema conferma la possibilità di utilizzare i sensori incorporati in dispositivi indossabili come accelerometri, giroscopi e magnetometri, per ricavare la distanza di movimento della mano dell'utente rispetto al dispositivo".Non solo gli smartwatch sono dannosi, però, per il bancomat. Tutti gli altri device mobile in grado di intercettare i movimenti delle mani rappresentano delle vere insidie. Fate attenzione!
Dispositivi indossabili pericolosi per la saluteOltre ai presunti danni alla salute, dunque, gli smartwatch rappresentano una minaccia anche per i nostri bancomat. L'anno scorso il New York Times ha pubblicato un articolo interessante sui rischi per la salute derivanti dall'uso di dispositivi indossabili. Quell'articolo, però, venne 'ricoperto' di critiche, anche perché non fondato su prove scientifiche. Lo studio pubblicato dall'autorevole tabloid americano sottolineava che gli smartwatch sono dannosi per la salute a causa dei campi elettromagnetici. In sostanza tali apparecchi indossabili aumenterebbero il rischio di tumori. Non bisogna allarmarsi, però, perché il risultato dello studio è solo il frutto di un attento esame di numerose ricerche svolte in passato. Non c'è ancora una prova scientifica del nesso tra smartwatch e tumori; piuttosto, i dispositivi indossabili sono più pericolosi per il nostro bancomat.
Articolo Precedente
Joe Perry: arresto cardiaco durante concerto a New York
Articolo Successivo
Gay Pride Torino 2016: Appendino e Fassino presenti
Redazione