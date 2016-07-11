Joe Perry: arresto cardiaco durante concerto a New York
11/07/2016
Hollywood Vampires stavano per esibirsi con Joe PerryNon si sa molto riguardo alle condizioni di salute di Joe Perry. Alice Cooper, però, ha reso noto su Twitter che le condizioni del chitarrista sono stabili. Joe Perry si stava esibendo al Coney Island di New York assieme alla band formata dalla Cooper e Johnny Depp ma, all'improvviso, mentre era nel backstage, è crollato. Un arresto cardiaco lo ha fatto cadere per terra. Subito l'artista è stato trasportato all'ospedale ed attualmente è curato da diversi medici. Alice Cooper, prima dell'inizio del concerto newyorkese, ha giustificato l'assenza di Joe Perry con queste parole:
"Se avete visto che non c'è uno dei nostri compagni di viaggio, è perché stato molto male prima del concerto".Sui social, nelle ultime ore, sono stati postati messaggi che sottolineano le condizioni critiche dell'artista; altri post, invece, annunciano un lieve miglioramento. Chi avrà ragione? Qualche giorno fa, Perry aveva detto che il 2017 sarà l'ultimo anno di attività degli Aerosmith. La band, infatti, avrebbe in programma un nuovo disco o una tournée prima dello scioglimento.
Video ritrae Joe Perry barcollanteUn video ripreso da una persona che assisteva al concerto, al Coney Island, consente di notare la preoccupazione di Joe Perry che, a un certo punto si alza, barcollante, e si dirige nel backstage. Un'altra clip invece mostra Joe che cade a terra e viene subito portato via da una squadra di medici. Preoccupato per l'episodio anche Johnny Depp, grande amico di Joe. Nelle ultime ore è stato riferito che il chitarrista degli Aerosmith è in condizioni stabili: si sta riposando ed è monitorato dai medici. Sulla pagina Twitter di Joe Perry è stato pubblicato un messaggio che rasserena i fan e sottolinea che il chitarrista è assieme ai suoi familiari e non rischia la vita.
