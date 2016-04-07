Home Home Stefano De Martino E Belen Rodriguez Si Rimettono Insieme

Stefano De Martino E Belen Rodriguez Si Rimettono Insieme

di Redazione 07/04/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A Belen faceva proprio strano chiamarlo "ex marito". Nessuno dei due, del resto, ha mai scritto sui social peste e corna sull'altro. Solo qualche foto in più del fondoschiena, per lei, e qualche foto in più col figlio (rigorosamente solo), per lui. Si erano detti addio sotto Natale e sulle loro pagine Social era scomparsa ogni traccia di loro assieme. Gli sono stati affibbiati centinaia di flirt, eppure al cuore non si comanda e pare che l'amore vero sia destinato a superare ogni conflitto. Si vocifera, infatti, di come le vacanze di Pasqua abbiano giovato alla coppia che, con la scusa del figlio, si sarebbe richiusa in casa per giorni (forse per recuperare il tempo perduto?). Recentemente Belen avrebbe fatto la spesa per De Martino nei pressi della sua nuova abitazione milanese. Qui gatta ci cova. Tuttavia, questa improvvisa riappacificazione potrebbe far godere i malpensanti, quelli che avevano sempre sostenuto come la rottura tra Stefano e Belen fosse una mossa mediatica. Del resto, dai, come non scorgere gli sguardi infuocati di De Martino, diretti a Belen, durante le riprese di Pequenos Gigantes? Come non osservare l'esistenza di un notevole feeling, mai freddato, tra i due? Che l'abbiano deciso i giornalisti, o l'abbiano deciso loro stessi, Belen e Stefano ci piacciono assieme, emblema di coppia bollente, invidiata, ma straordinariamente attaccata ai valori della famiglia, fantasticamente ben divisa tra impegni mondani e video casalinghi, ben assortita ma con tanta voglia di raccontare a tutti pecche e pregi di una coppia tipica dello show-biz, costantemente sotto i rilettori, volente o nolente...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp