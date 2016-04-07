Premio Strega Ragazze e Ragazzi va a Tamaro e Carminati

Due scrittrici, Susanna Tamaro e Chiara Carminati, hanno vinto quest'anno il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Alla premiazione è intervenuto anche il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo Dario Franceschini

"Chi legge da bambino diventa un cittadino. Dietro ogni storia c'è un patrimonio di valori".

"Lo dedico alla mia gallina Zoe, una gallina cinese con delle piume blu sulle guance. Molto intelligente. Sono contenta perché ho ricevuto pochi premi nella mia vita, dopo 27 anni di carriera e 20 libri. Ho particolarmente a cuore le storie per bambini. L'Italia non un Paese per i bambini e i ragazzi e quindi sono molto contenta".

"La forza del mio libro credo sia il fatto che racconta tutte storie vere, realmente accadute a qualcuno. Sceglierle è stato difficile. Ho inserito anche 13 foto inventate, manipolate, fuori fuoco come dice il titolo, che diventano didascalie di una parte della narrazione".

"Scrivere un libro per ragazzi è complicato. Ci metto molti anni. Devi entrare in una dimensione parallela che noi adulti abbiamo raramente, però è bellissimo".

Sia il libro di Susanna Tamaro, "Salta, Bart!", che quello di Chiara Carminati, "Fuori fuoco", hanno fatto centro. Le due scrittrici si sono aggiudicate così il primo Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nel corso di un evento alladi Bologna. Prima di rendere noti i nomi dei vincitori, il ministro Franceschini ha detto:I libri della Tamaro e della Carminati sono stati premiati da una giuria formata da ragazzi tra i 6 e i 15 anni frequentanti 50 scuole primarie e secondarie italiane. Felicissima per il riconoscimento ricevuto Susanna Tamaro, che ha voluto dedicarlo alla sua gallina Zoe:Contenta anche la Carminati, che ha detto dopo la premiazione:Susanna Tamaro non sta attualmente lavorando a un nuovo libro e adesso si gode ilottenuto. E' contenta per il successo ottenuto dal suo libro per ragazzi:Uno dei più grandi successi di Susanna Tamaro è indubbiamente, che ha ispirato l'omonimo film. Il volume è una sorte di lettera, o meglio diario, che una donna anziana scrive alla giovane nipote. "Va' dove ti porta il cuore" ripercorre la lunga vita di una donna che, dopo il ricovero in ospedale, capisce che non vivrà a lungo e quindi decide di raccontare la sua vita e, in un certo senso, tramandare alla nipote alcuni insegnamenti importanti. E' indubbio che "Va' dove ti porta il cuore" sia una 'perla' della letteratura italiana, un libro semplice ma intenso ed emozionante che ci ricorda quanto sia importante capire i nostri sbagli per migliorarci ed affrontare al meglio tutti gli ostacoli della vita. La Tamaro ha adesso sfornato un altro libro che conquisterà i lettori italiani, soprattutto quelli più piccoli. Ricordiamo che la scrittrice triestina ha vinto nella categoria lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni, mentre la Carminati nella categoria dagli 11 ai 15 anni. Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi va ad affiancarsi al, istituito due anni fa, ed è un ulteriore strumento per incentivare i giovani italiani alla lettura.