Superattico ristrutturato con soldi Bambin Gesù: cardinale Bertone restituisce 150.000 euro

La denuncia del giornalista Emiliano Fittipaldi ha fatto centro. Il cardinale Tarcisio Bertone si era effettivamente impossessato di 150.000 euro, destinati invece all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. L'ingente somma di denaro era stata utilizzata dal religioso per restaurare il suo magnifico superattico

"Riconoscendo che quanto è avvenuto ha costituito un danno per l'istituto, l'alto prelato ha voluto venirci incontro devolvendoci tale somma".

"C'è un'altra spesa della Fondazione non pubblicata sul rapporto PwC che rischia di imbarazzare il Papa e il Vaticano. Quella che riguarda il pagamento dei lavori della nuova casa di Bertone a palazzo San Carlo".

"La parcella sarebbe stata giustificata dal fatto che la casa del cardinale sarebbe stata poi messa a disposizione della fondazione stessa per finalità 'istituzionali'. E' vero, con i soldi stanziati da noi è stata ristrutturata una parte della casa di Bertone. Cercando di ottenere i cambio la disponibilità di poter mettere a disposizione l'appartamento".

"Non so come difendermi. E' una vergogna. Difendermi dalle calunnie è quasi impossibile. Le vittime sono impotenti".

"Non esiste nessun attico, io vivo al terzo piano e il terrazzo non è mio, è stato risanato durante i lavori ma è quello condominiale, in cima al palazzo. E' di tutti gli inquilini, cardinali e arcivescovi che ci vivono".

Il presidente del Bambin Gesù,, ha annunciato la decisione di Bertone di restituire la somma:Laha comunicato la scelta di Bertone al termine di una visita al celebre ospedale pediatrico romano del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Bertone, secondo le prime informazioni, avrebbe ammodernato il suo stupendo superattico con la cospicua somma destinata ai piccoli del Bambin Gesù. Il primo a rivelare l'appropriazione indebita fu il giornalistanel suo libro, intitolato "Avarizia":, presidente del Bambin Gesù fino a poco tempo fa, aveva cercato di giustificare Bertone:Il superattico del cardinal Bertone è al centro di numerose polemiche da molto tempo.Qualche mese fa, durante un'intervista al Corriere della Sera, Bertone disse riguardo al suo faraonico superattico:Insomma, il cardinale, in un primo momento, ha cercato in ogni modo di spiegare che non ha usato fondi della Fondazione Bambin Gesù per i bimbi malati per ristrutturare il suo superattico, sottolineando che. L'alto prelato ha più volte affermato che non vive in un superattico ma in un appartamento al terzo piano: