Isis Pharmaceuticals cambia nome: sgradevole nesso con acronimo Stato Islamico
di Redazione
19/12/2015
Era troppo imbarazzante il nesso con uno degli acronimo del sedicente Stato Islamico. Ecco perché il colosso farmaceutico americano Isis Pharmaceuticals ha voluto cambiare nomeLa società ha fatto sapere che dopo le stragi dello scorso 13 novembre a Parigi, la sua denominazione era diventata imbarazzante per le associazioni, anche involontarie, con l'acronimo dello Stato Islamico, ovvero Isis. Niente più Isis Pharmaceuticals, dunque: ora l'azienda si chiama Ionis Pharmaceuticals. Il CEO dell'ormai ex Isis Pharmaceuticals, Lynne Parshall, ha detto riguardo al cambio di denominazione:
"Abbiamo deciso di cambiare il nome della nostra compagnia perché vogliamo che quando le persone vedono o sentono il nome pensino ai farmaci salva-vita che sviluppiamo".Non possiamo che condividere la scelta dell'azienda farmaceutica d'oltreoceano: non si può svolgere onestamente il proprio lavoro ed essere assimilati a crudeli terroristi che, negli ultimi tempi, stanno seminando odio, morte e paura nel mondo. Wade Walke, portavoce della Ionis Pharmaceuticals, ha confessato che, successivamente agli attentati a Parigi dello scorso 13 novembre, il nome Isis era diventato un "grosso problema". Il nome Isis, dunque, scomparire da Wall Street. Era da tempo che il colosso farmaceutico americano voleva cambiare nome, stanco della seccante omonimia con lo Stato Islamico. Le stragi di Parigi hanno rappresentato la scintilla che ha portato l'azienda a mutare la sua denominazione. Visto che è stato impossibile persuadere il leader dell'Isis Al Baghdadi a cambiare nome alla sua organizzazione per violazione della legge sul copyright, il colosso farmaceutico si è piegato. Da lunedì prossimo non ci sarà più traccia dell'Isis neanche a Wall Street. Mai più riferimenti al Califfato in Borsa. Il cambio di denominazione è stato approvato all'unanimità dal consiglio d'amministrazione dell'ex Isis Pharmaceuticals. Di recente era stato fatto un sondaggio tra gli investitori a Wall Street e, a quanto pare, il nome dell'azienda farmaceutica non era così discriminante, in quanto coloro che investono in Borsa sanno ben discernere un'organizzazione terroristica da una società che produce farmaci. Ionis Pharmaceuticals, dunque, debutta a Wall Street, sostituendo una denominazione (Isis) che oggi evoca solo morte e terrore.
Articolo Precedente
Superattico ristrutturato con soldi Bambin Gesù: cardinale Bertone restituisce 150.000 euro
Articolo Successivo
Pechino: nuovo allarme smog, mascherine Star Wars spopolano
Redazione