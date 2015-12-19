Isis Pharmaceuticals cambia nome: sgradevole nesso con acronimo Stato Islamico

Era troppo imbarazzante il nesso con uno degli acronimo del sedicente Stato Islamico. Ecco perché il colosso farmaceutico americano Isis Pharmaceuticals ha voluto cambiare nome

"Abbiamo deciso di cambiare il nome della nostra compagnia perché vogliamo che quando le persone vedono o sentono il nome pensino ai farmaci salva-vita che sviluppiamo".

La società ha fatto sapere che dopo le stragi dello scorso 13 novembre a Parigi, la sua denominazione era diventata imbarazzante per le associazioni, anche involontarie, con l'acronimo dello Stato Islamico, ovvero. Niente più, dunque: ora l'azienda si chiama. Il CEO dell'ormai ex Isis Pharmaceuticals,, ha detto riguardo al cambio di denominazione:Non possiamo che condividere la scelta dell'azienda farmaceutica d'oltreoceano: non si può svolgere onestamente il proprio lavoro ed essere assimilati ache, negli ultimi tempi, stanno seminando odio, morte e paura nel mondo., portavoce della Ionis Pharmaceuticals, ha confessato che, successivamente agli attentati a Parigi dello scorso 13 novembre, il nome Isis era diventato un. Il nome Isis, dunque, scomparire da Wall Street. Era da tempo che il colosso farmaceutico americano voleva cambiare nome, stanco della seccante omonimia con lo Stato Islamico. Le stragi di Parigi hanno rappresentato la scintilla che ha portato l'azienda a mutare la sua. Visto che è stato impossibile persuadere il leader dell'Isisa cambiare nome alla sua organizzazione per violazione della legge sul copyright, il colosso farmaceutico si è piegato.. Mai più riferimenti al Califfato in Borsa. Il cambio di denominazione è stato approvato all'unanimità dal consiglio d'amministrazione dell'ex Isis Pharmaceuticals. Di recente era stato fatto un sondaggio tra glia Wall Street e, a quanto pare, il nome dell'azienda farmaceutica non era così discriminante, in quanto coloro che investono in Borsa sanno ben discernere un'organizzazione terroristica da una società che produce farmaci. Ionis Pharmaceuticals, dunque, debutta a Wall Street, sostituendo una denominazione (Isis) che oggi evoca solo morte e terrore.