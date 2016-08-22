Loading...

Tendenze Moda Autunno-Inverno 2016: lana, velluto e shearling

22/08/2016

Purtroppo, l'estate volge al termine ed è tempo di pensare all'armadio autunnale. I negozi già pullulano di idee femminili e maschili per la stagione ventura, ma svegliarsi non fa male, anticipando i tempi e facendo dello shopping consapevole al momento giusto. Ecco le tendenze moda autunno-inverno 2016. Dalla lana al velluto, la parola d'ordine è MORBIDEZZA!
  1. Non basta una bag. Se è vero che una borsa è poco per una donna (in carriera), due sono la cifra giusta. Quest'autunno-inverno la moda ha un dictat: due borse, una piccola ed una grande, a patto che si abbinino per stile.
  2. Lo sportswear invade le passerelle, alla ricerca di abbinamenti peculiari; si fa elegante e la novità della prossima stagione saranno le felpe gioiello.
  3. Torna in voga lo Shearling, da indossare in cappotti o abiti.
  4. Gli anni '80 vengono riproposti con il trend dello stivale clodhopper e dei cuissard, i classici stivaloni sopra il ginocchio (da non utilizzare se non si è molto alte) ma anche con il chiodo che torna in voga nella versione black.
  5. Per quanto riguarda gli accessori, via libera ad orecchini stravaganti e giganti, come, ad esempio, i dischi metallici. Qualsiasi forma andrà bene, seppur sia enorme!
  6. Non amate il velluto? Dovrete abituarvi all'idea che sia tornato di moda; dal lavorato al pesante, in ogni variante di colore, su abiti che non passeranno inosservati.
  7. Come abbiamo già accennato, l'abbigliamento sportivo evade i campi e si presta ad altre situazioni, ben più eleganti. Ne è l'esempio il pantalone da sci, in versione skinny.
  8. Per quanto riguarda i colori moda, via libera ad abiti ed accessori nelle tonalità panna e giallo, in tutte le sue declinazioni.
