Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Inferno Film Dan Brown: le date di uscita nel mondo

Redazione Avatar

di Redazione

22/08/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Codice Da Vinci, Angeli E Demoni e, ad ottobre, Inferno. Non si fermano le avventure del simbolista Robert Langdon, impigliato in rebus mai troppo difficili da decifrare, ma sicuramente quasi letali. Ha già rischiato la vita una volta, ed adesso, il personaggio nato dall'ingegno di Dan Brown e fatto rivivere sullo schermo da Tom Hanks, si risveglia in ospedale, incolume dopo l'attentato alla sua vita, ma con un'amnesia che gli ha fatto perdere ogni ricordo. I flash che invadono la sua mente, però, sembrano molto più legati al futuro che al passato. Per recuperare la memoria, Langdon si farà aiutare dalla Dott.ssa Sienna Brooks. Scoprirà in questo modo il piano terrorista dell'organizzazione segreta Consortium, impegnata in un progetto letale, legato simbolicamente ad un tomo prezioso di Dante. Simboli, misteri, lotta tra bene e male e scenari mozzafiato. Stavolta si spazia tra Istanbul, Venezia e Firenze, alla ricerca della salvezza dell'umanità. La prima internazionale per Inferno avrà luogo l'8 ottobre a Firenze e la pellicola, infatti, uscirà in Italia prima che nel resto del mondo. Ben il 13 ottobre. In Usa si dovrà attendere fino al 28 ottobre per scoprire le avventure simboliste dello specialista di Harvard. Pronti per la versione filmica di un altro dei best-sellers di Dan Brown? https://www.youtube.com/watch?v=xbNBB1D37U8  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pretty Little Liars, Chi Potrebbe Essere Il Figlio O La Figlia Di Mary Drake?

Articolo Successivo

Tendenze Moda Autunno-Inverno 2016: lana, velluto e shearling

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025