Inferno Film Dan Brown: le date di uscita nel mondo

di Redazione 22/08/2016

Il Codice Da Vinci, Angeli E Demoni e, ad ottobre, Inferno. Non si fermano le avventure del simbolista Robert Langdon, impigliato in rebus mai troppo difficili da decifrare, ma sicuramente quasi letali. Ha già rischiato la vita una volta, ed adesso, il personaggio nato dall'ingegno di Dan Brown e fatto rivivere sullo schermo da Tom Hanks, si risveglia in ospedale, incolume dopo l'attentato alla sua vita, ma con un'amnesia che gli ha fatto perdere ogni ricordo. I flash che invadono la sua mente, però, sembrano molto più legati al futuro che al passato. Per recuperare la memoria, Langdon si farà aiutare dalla Dott.ssa Sienna Brooks. Scoprirà in questo modo il piano terrorista dell'organizzazione segreta Consortium, impegnata in un progetto letale, legato simbolicamente ad un tomo prezioso di Dante. Simboli, misteri, lotta tra bene e male e scenari mozzafiato. Stavolta si spazia tra Istanbul, Venezia e Firenze, alla ricerca della salvezza dell'umanità. La prima internazionale per Inferno avrà luogo l'8 ottobre a Firenze e la pellicola, infatti, uscirà in Italia prima che nel resto del mondo. Ben il 13 ottobre. In Usa si dovrà attendere fino al 28 ottobre per scoprire le avventure simboliste dello specialista di Harvard. Pronti per la versione filmica di un altro dei best-sellers di Dan Brown? https://www.youtube.com/watch?v=xbNBB1D37U8

