Terapia di coppia, un’opportunità per la riconciliazione

La vita è fatta anche da momenti difficili, momenti nei quali è necessario essere costruttivi per trovare la giusta soluzione. Molti avranno sentito parlare di, ma probabilmente in pochi sanno realmente cosa sia e a cosa serva. Tante persone sono portate a pensare che chiedere aiuto a uno specialista per mettere ordine nelle situazioni della propria vita sia qualcosa di strano, quasi come l'ammissione di un fallimento. Niente di più falso. La terapia di coppia è, una possibilità da tenere in alta considerazione per migliorare la qualità della vita, nostra e di chi ci sta accanto. I conflitti fanno parte della vita, soprattutto quando si parla di vita di coppia, è perfettamente normale, come è normale che ci siano problemi nel ménage quotidiano. In questi casi a fare la differenza è l'atteggiamento, chiedere un aiuto è sempre il primo passo verso la soluzione. Suè possibile trovare tutte le informazioni al riguardo, in questa sede cerchiamo di chiarire alcuni punti chiave della questione.Chiedersi quali possano essere le cause scatenanti dei problemi di coppia è complesso, ovviamente ogni caso fa storia a sé, tuttavia sono riscontrabili alcune dinamiche tipiche. La routine quotidiana, fatta di, conti da pagare edi ordine pratico può far allontanare due persone, tanto più se ci sono figli ai quali pensare. Numerose sono le dinamiche possibili, tante le combinazioni possibili di ruoli all'interno della coppia. Fondamentale è individuare alcuneche si sono cristallizzate con il tempo e innescano meccanismi causa di situazioni di malessere per uno o entrambi i membri della coppia. Evidenziare i comportamenti che arrecano danno per poi metterli in prospettiva e successivamente in discussione. Il malessere si manifesta spesso in difficoltà comunicative e problematiche nell’area sessuale, talvolta tali situazioni si verificano in presenza di un tradimento o altre volte si manifestano senza motivazioni apparenti.Si tratta di unvolto a risolvere conflitti esistenti nella vita di coppia. Quando si vive a stretto contatto con un altro essere umano è normale che si creino incomprensioni e situazioni conflittuali, in questo caso è giusto rivolgersi a un professionista. Fondamentale il coinvolgimento di undi comprovata esperienza nel campo, che operativamente si distingue nettamente da altre aree del trattamento psicologico.La terapia di coppia viene messa a punto da uno psicologo, che può avvalersi di vari strumenti al fine di ottenere il migliore dei risultati. Tra questi abbiamo terapia individuale per i due partner coinvolti, in casi di questo tipo viene sovente coinvolto anche un secondo professionista. Poi ci sono attività da svolgere in coppia ed esercizi pratici esterni alla seduta in quanto tale. Per quanto riguarda i costi previsti per una singola seduta, la cifra oscilla. Queste cifre sono da intendersi a scopo puramente orientativo. Non esistono durate di massima circa il percorso, tutto dipende dalla situazione e dalla sua gravità.