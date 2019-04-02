Teresa Langella dedica d'amore per Andrea Del Corso: "Non sarebbe stata la stessa cosa"
Teresa Langella e Andrea Del Corso sono nuovamente protagonisti di una news di gossip. La coppia ha conquistato il cuore dei fan grazie a un gesto d'amore messo in atto dall'ex tronista. Su Instagram ecco che arriva la prima dichiarazione che la ragazza napoletana ha fatto al fidanzato conosciuto a Uomini e Donne.
Andrea Del Corso compleannoLa storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Del Corso procede davvero a gonfie vele, nonostante quanto sia accaduto durante la mancata festa di fidanzamento a Uomini e Donne by Night. Andrea Del Corso dopo la messa in onda del programma e dopo il primo confronto con l'ex tronista ha capito quanto questa fosse effettivamente importante per lui. La nuova dichiarazione d'amore dell'ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island è arrivata sempre negli studios di Uomini e Donne. Qui Andrea Del Corso ha chiesto e ottenuto da Teresa Langella una seconda opportunità. Dal quel momento in poi tra i due ragazzi sembra esser tornato davvero il sereno, tanto che Andrea Del Corso ha festeggiato in ritardo il suo compleanno al fine di presentare la sua nuova fidanzata agli amici.
Teresa Langella dedica d'amore per Andrea Del CorsoLa neo coppia nata a Uomini e Donne, formata da Andrea Del Corso e Teresa Langella sta vivendo dei giorni molto felici. Il 2 aprile del 2019 l'ex tronista napoletana ha pubblicato un post diretto al fidanzato conosciuto nel dating show di Maria De Filippi. Il post in questione è stato pubblicato su Instagram e si tratta di una foto che la ritrae Teresa Langella, davanti allo specchio e con un abito davvero molto elegante. L'immagine è seguita dal commento: "Le dicevano di farsi bella. Così indossò l’abito che più le piaceva e su un filo di trucco". La dedica sul social conclude con la frase: "Ma in cuor suo sapeva già,che senza di Lui, non sarebbe stata la stessa cosa".
Teresa Langella: "Benvenuto a chi sorride"Nonostante la pubblicazione di varie IG Stories manca ancora la prima vera e propria foto ufficiale che mostra Teresa Langella e Andrea Del Corso insieme. L'ex tronista ha pubblicato sul social la foto fatta ad un bigliettino dove Del Corso le aveva scritto "Ti amo". Lo scatto relativo al bigliettino ha riempito di gioia il cuore dei fan che hanno fatto diventare l'immagine virale sul web, condividendola nei propri profili. I gesti d'amore della coppia però non finiscono qui. Sempre il 2 aprile del 2019, Teresa Langella è tornata su Instagram per pubblicare una nuova dedica nelle Stories. Il video realizzato in macchina ha come sottofondo la canzone Benvenuto di Laura Pausini. La strofa del brano che viene proposta recita: "Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide a chi scambia i suoi consigli con i tuoi".
