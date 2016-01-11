Terra dei fuochi sinonimo di tumori: boom ospedalizzazioni per varie malattie

Terra dei fuochi. Da un recente dossier dell'Istituto superiore di sanità si evince che nelle zone dove si smaltiscono illecitamente i rifiuti si muore di di più e c'è un alto numero di soggetti affetti da cancro

"Una serie di eccessi della mortalità, dell'incidenza tumorale, e dell'ospedalizzazione per diverse malattie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani".

"Le analisi condotte sull'insieme dei comuni della Terra dei fuochi mostrano che il profilo di salute dei bambini presenta alcune criticità nel primo anno di vita: eccessi di bambini ricoverati per tutti i tumori in entrambe le province di Napoli e Caserta, ed eccesso di incidenza e di ricoverati per tumori del sistema nervoso centrale rispettivamente per la Provincia di Napoli e Caserta".

L'aggiornamento della relazione dell'Iss sulla situazione epidemiologica nella cosiddetta Terra dei fuochi, ovvero una zona comprendente 55 comuni della Campania, recita:L'Istituto superiore di sanità ha sottolineato che i dati in possesso si riferiscono solo ad alcuni comuni della, quindi si possono fare solo osservazioni a carattere generale:I bimbi e gli adolescenti di Napoli e Caserta, dunque, rischiano molto leucemia ed altre neoplasia del sistema nervoso centrale. Per evitare questo è necessario che le donne in stato interessante evitino zone a rischio; inoltre i bimbi devono essere difesi e non sottoposti ad agenti inquinanti e sostanze deleterie per la salute, come appunto l'aria malsana della Terra dei fuochi. Cosa propone l'Iss per evitare altre morti e ad altri casi di tumore? Beh, se proprio non si può, almeno ora, arginare la piaga dello smaltimento illegale dei rifiuti, è necessario che ci sia una grande collaborazione tra medici, pediatri, scuole e famiglie per favorire la prevenzione di malattie gravi, soprattutto nelle, dove la situazione socio-economica è problematica.